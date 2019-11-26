Світовий рейтинг процвітання: на якому місці Україна

Україна посіла 96-е місце в світовому рейтингу добробуту із 167 країн. Порівняно з минулим роком піднялися на три позиції (з 99-го місця), а за десять років (з 2009 року) країна опустилася в рейтингу на 10 позицій.

Крім базових економічних показників, вчені аналізують стан освіти й охорони здоров’я, рівень безпеки, особистої свободи, якість державних послуг і те, чи в країні легко займатися підприємництвом й інноваціями. Складала рейтинг міжнародна аналітична організація Legatum Institute.

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Дослідження показує глобальне процвітання перебуває на найвищому рівні за всю історію: 148 зі 167 країн мають вищий рівень добробуту, ніж 10 років тому. Це зростання зумовлене більш відкритими економіками і кращим життєвим досвідом завдяки поліпшенню охорони здоров’я, освіти й умов життя в усьому світі, кажуть дослідники.

Водночас вони наголошують, що гірший рівень особистої свободи й державного управління стримують подальше процвітання.

Найвищу оцінку Україна отримала за освіту (37-е місце) й умови життя (69-е), найнижчу – в категорії "соціальний капітал" (міжособистісна довіра, довіра до інституцій) (148-е) і за рівнем особистої безпеки (145-е) й довкілля (127-е).



Рейтинг України

Перше місце в рейтингу посідає Данія. У першій п’ятірці також: Норвегія, Швейцарія, Швеція, Фінляндія.

Замикають рейтинг африканські країни: Південний Судан, Ємен, ЦАР.