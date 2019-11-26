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      Мировой рейтинг процветания: на каком месте Украина

      65 Читати новину українською
      Рейтинг процветания стран / gettyimages

      Украина заняла 96-е место в мировом рейтинге благосостояния из 167 стран. По сравнению с прошлым годом поднялись на три позиции (с 99-го места), а за десять лет (с 2009 года) страна опустилась в рейтинге на 10 позиций.

      Кроме базовых экономических показателей, ученые анализируют состояние образования и здравоохранения, уровень безопасности, личной свободы, качество государственных услуг и то, насколько легко стране заниматься предпринимательством и инновациями. Составляла рейтинг международная аналитическая организация Legatum Institute.

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      Исследование показывает, что глобальное процветание находится на самом высоком уровне за всю историю: 148 из 167 стран имеют более высокий уровень благосостояния, чем 10 лет назад. Этот рост обусловлен более открытыми экономиками и лучшим жизненным опытом благодаря улучшению здравоохранения, образования и условий жизни во всем мире, говорят исследователи.

      В то же время они отмечают, что более низкий уровень личной свободы и государственного управления сдерживают дальнейшее процветание.

      Наивысшую оценку Украина получила за образование (37-е место) и условия жизни (69-е), самую низкую – в категории "социальный капитал" (межличностное доверие, доверие к институтам) (148-е) и по уровню личной безопасности (145-е) и окружающей среды (127-е).

      рейтинг укркїна
      Рейтинг Украины

      Первое место в рейтинге занимает Дания. В первой пятерке также Норвегия, Швейцария, Швеция, Финляндия.

      Замыкают рейтинг африканские страны: Южный Судан, Йемен, ЦАР.

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      Автор: Ольга Грамчук
      Теги: Новости Украины рейтинги Африка Дания
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