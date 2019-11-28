Уровень доверия к Зеленскому снизился до 52 процентов

По состоянию на конец ноября Владимиру Зеленскому доверяют 52% украинцев. А это на 14% меньше, чем в конце октября.

В конце ноября 2019 года к президенту Владимиру Зеленскому положительно относятся 52% украинцев, негативно – 19%. Об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС.

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По данным социологов, в течение осени доля тех, кто относится к Зеленскому положительно, уменьшалась:

73% – в сентябре;

66% – в октябре;

64% – в начале ноября;

52% – в конце ноября.

В то же время доля тех, кто относится к Зеленскому негативно, в течение осени росла:

7% – в сентябре;

9% – в октябре;

12% – в начале ноября;

19% – в конце ноября.



Рейтинг отношения к Зеленскому / kiis.com.ua

Также ухудшилась оценка действий президента в сравнении с началом ноября в конце месяца: на 10 процентов уменьшилось количество тех, кто одобряет его работу (с 64% до 54%), на 13 процентов выросла доля тех, кто не одобряет (с 23% до 36%).



Оценка одобрения действий президента / kiis.com.ua

Киевский международный институт социологии (КМИС) проводил опрос с 22 по 25 ноября. Телефонные интервью записали с 1500 украинцами в возрасте от 18 лет. Опрашивали жителей всей Украины, кроме оккупированных территорий. Погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.