Зеленский получил 5 миллионов гривен роялти от "Квартала 95": детали

Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал почти 5 миллионов гривен роялти от "Квартала 95". Он внес эти данные в свою декларацию о доходах.

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства.

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Изменения президент внес в пятницу, 3 января. В частности, Зеленский указал, что 27 декабря 2019 года получил от "Квартала 95" 4 миллиона 880 тысяч гривен роялти и 104 тысячи гривен компенсации за пользование торговой маркой.

Отметим, что полная декларация о доходах за 2019 год должна быть заполнена президентом до апреля.

Что такое роялти? Роялти (англ. royalties) – это платежи за пользование, которые "лицензиат" (получатель лицензии, патента) уплачивает "лицензиару" (продавцу лицензии, патента) за текущее пользование активами, чаще всего правами интеллектуальной собственности.



Роялти, как правило, выплачиваются в процентах от суммы валовой или чистой продажи, полученной от использования актива, или как фиксированная цена за единицу проданного товара.

Согласно предыдущим декларациям Зеленского, в 2017 году он получил 5 тысяч гривен роялти от "Квартала 95", а в 2018 – 4 тысячи гривен.

Что Зеленский декларировал ранее

В 2018 году Зеленский задекларировал 9,7 миллиона гривен доходов, а в 2017 – 7,3 миллиона гривен.

Накануне президентской избирательной кампании, в январе 2019 года, Зеленский подтвердил, что получал роялти от своего бизнеса в России. Он настаивал, что не может его закрыть из-за уголовного преследования.

Впоследствии, Зеленский заверил, что уже закрыл бизнес в РФ.