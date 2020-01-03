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      Зеленский получил 5 миллионов гривен роялти от "Квартала 95": детали

      123 Читати новину українською
      Владимир Зеленский / kvartal95.com/ua

      Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал почти 5 миллионов гривен роялти от "Квартала 95". Он внес эти данные в свою декларацию о доходах.

      Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства.

      Стоит посмотреть: Год Зеленского: путь от комика до президента

      Изменения президент внес в пятницу, 3 января. В частности, Зеленский указал, что 27 декабря 2019 года получил от "Квартала 95" 4 миллиона 880 тысяч гривен роялти и 104 тысячи гривен компенсации за пользование торговой маркой.

      Отметим, что полная декларация о доходах за 2019 год должна быть заполнена президентом до апреля.

      Что такое роялти? Роялти (англ. royalties) – это платежи за пользование, которые "лицензиат" (получатель лицензии, патента) уплачивает "лицензиару" (продавцу лицензии, патента) за текущее пользование активами, чаще всего правами интеллектуальной собственности.

      Роялти, как правило, выплачиваются в процентах от суммы валовой или чистой продажи, полученной от использования актива, или как фиксированная цена за единицу проданного товара.

      Согласно предыдущим декларациям Зеленского, в 2017 году он получил 5 тысяч гривен роялти от "Квартала 95", а в 2018 – 4 тысячи гривен.

      Что Зеленский декларировал ранее

      В 2018 году Зеленский задекларировал 9,7 миллиона гривен доходов, а в 2017 – 7,3 миллиона гривен.

      Накануне президентской избирательной кампании, в январе 2019 года, Зеленский подтвердил, что получал роялти от своего бизнеса в России. Он настаивал, что не может его закрыть из-за уголовного преследования.

      Впоследствии, Зеленский заверил, что уже закрыл бизнес в РФ.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Деньги Квартал 95 е-декларирование
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