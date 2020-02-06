Яку зарплату отримав Разумков і його заступники в Раді у січні

Керівництво Верховної Ради України отримало першу заробітну плату у 2020 році – від 33 до 53 тисяч гривень. Що цікаво, голова парламенту Дмитро Разумков у січні заробив значно менше, аніж його перший заступник Руслан Стефачук.

Про це повідомили в Апараті Верховної Ради у відповідь на запит журналістів 24 каналу.

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Зарплата керівників парламенту складається з посадового окладу, премій та надбавок. Найвищий посадовий оклад у спікера Ради Дмитра Разумкова – 25 тисяч 224 гривні, у першого віцеспікера Руслана Стефанчука – 24 тисячі 173 гривні, а в другої віцеспікерки Олени Кондратюк – 23 тисячі 122 гривні.

Проте після нарахування премій і надбавок керівники Ради у січні отримали значно більші суми. Найвища зарплата вийшла у Стефанчука, адже він має ступінь доктора наук.

Яку зарплату отримали керівники ВРУ:

Дмитро Разумков – 37 816 гривень;

Руслан Стефанчук – 53 583 гривні;

Олена Кондратюк – 33 951 гривню.



Відповідь Апарату ВРУ про зарплати керівників парламенту / 24 канал

Які зарплати в українців?З 1 січня 2020 року мінімальна заробітна плата в Україні становить 4 тисячі 723 гривні на місяць або 28,31 гривні за годину.



У грудні 2019 року середня зарплата в Україні за даними Мінфіну становила 12264 гривні. Найвищі середні зарплати отримують українці у Маріуполі, Києві, Дніпрі, Одесі та Харкові.