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      Яку зарплату отримав Разумков і його заступники в Раді у січні

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      Відома зарплата Разумкова, Стефанчука і Кондратюк за січень / golos.com.ua

      Керівництво Верховної Ради України отримало першу заробітну плату у 2020 році – від 33 до 53 тисяч гривень. Що цікаво, голова парламенту Дмитро Разумков у січні заробив значно менше, аніж його перший заступник Руслан Стефачук.

      Про це повідомили в Апараті Верховної Ради у відповідь на запит журналістів 24 каналу.

      Цікаво: Зеленський отримав меншу зарплату, аніж Богдан: названо суми за 2019 рік

      Зарплата керівників парламенту складається з посадового окладу, премій та надбавок. Найвищий посадовий оклад у спікера Ради Дмитра Разумкова – 25 тисяч 224 гривні, у першого віцеспікера Руслана Стефанчука – 24 тисячі 173 гривні, а в другої віцеспікерки Олени Кондратюк – 23 тисячі 122 гривні.

      Проте після нарахування премій і надбавок керівники Ради у січні отримали значно більші суми. Найвища зарплата вийшла у Стефанчука, адже він має ступінь доктора наук.

      Яку зарплату отримали керівники ВРУ:

      • Дмитро Разумков – 37 816 гривень;
      • Руслан Стефанчук – 53 583 гривні;
      • Олена Кондратюк – 33 951 гривню.


      Відповідь Апарату ВРУ про зарплати керівників парламенту / 24 канал

      Які зарплати в українців?З 1 січня 2020 року мінімальна заробітна плата в Україні становить 4 тисячі 723 гривні на місяць або 28,31 гривні за годину.

      У грудні 2019 року середня зарплата в Україні за даними Мінфіну становила 12264 гривні. Найвищі середні зарплати отримують українці у Маріуполі, Києві, Дніпрі, Одесі та Харкові.

      зарплати, середня зарплата
      Середня зарплата по Україні зросла / Інфографіка 24 канал

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Зарплата Верховна Рада Дмитро Разумков Руслан Стефанчук Гроші
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