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      Не будет этого зоопарка, – Гончарук заявил, что решил вопрос с зарплатами и премиями министров

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      Алексей Гончарук / 24 канал

      Отныне зарплаты министров будут привязаны к средним зарплатам по Украине. Следовательно, качество работы правительства будет будет влиять на зарплату его представителей.

      Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал во время часа вопросов к правительству в стенах парламента.

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      Расставлю точки над "і". Президент поручил представить, какими мы видим зарплаты на публичной службе. Мы договорились, что зарплата министра будет привязана к средней заработной плате по стране. Это – справедливо. То есть от качества работы правительства она и будет колебаться: будет расти или наоборот падать,
      – уточнил Гончарук.

      Он также разъяснил, как теперь чиновникам будут начислять премии.

      "Мы упорядочили вопрос с этими премиями. Не будет этого зоопарка – по 200-400%. Мы договорились: премия может быть ограничена максимум одним окладом. Это условия, которые мы согласовали с президентом", – подчеркнул премьер.

      Отдельно Гончарук рассказал и о премиях государственным предприятиям. Говорит, Кабмин уже обратился к их наблюдательным советам с просьбой воздержаться от выплат крупных премий.

      О чем идет речь?
      Дело в том, что в 2018 году наблюдательный совет "Нафтогаза" согласовал выплату премий в размере 1% от суммы выигрыша в арбитраже (4,6 миллиарда долларов). Тогда же и выплатили их первую часть. Деньги получили более 40 работников компании, внесших вклад в достижение этого результата.

      В частности, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев получил 8 миллионов долларов, а коммерческий директор компании Юрий Витренко – 6 миллионов.

      Деньги удалось получить только в конце 2019 года. Из-за штрафных санкций сумма выросла, поэтому топменеджеры, согласно контракту, получат почти 29 миллионов долларов.

      Также возмутила украинцев зарплата руководителя Укрпочты Игоря Смелянского, который получает в месяц около двух миллионов гривен.

      "Относительно государственных предприятий. Это – бизнес. Мы должны понимать – там работают не чиновники, и мы должны там конкурировать, в том числе на рынке труда, с частными предпринимателями. Мы уже обратились к наблюдательным советам таких предприятий с просьбой воздержаться от выплаты крупнейших таких премий, хотим это упорядочить. Это о существующих контрактах. А на будущее мы уже установили лимиты и ограничения для компаний", – отметил Гончарук.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Алексей Гончарук Кабинет Министров Украины Зарплата
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