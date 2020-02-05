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      Ограничение зарплат чиновникам: какими будут последствия заявлений Зеленского

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      Зеленский и Гончарук пришли к согласию относительно уровня зарплат чиновников / 24 канал

      Президент Владимир Зеленский поддержал решение правительства об ограничении заработной платы и премий руководителям органов исполнительной власти. Какой будет зарплата чиновников и повлияет ли это на качество их работы, – в материале 24 канала.

      Установить верхнюю границу зарплат и премий

      Как известно, в начале января разразился скандал с зарплатами ряда чиновников. В частности, согласно обнародованным декларациям, министру экономики Тимофею Милованову в ноябре насчитали 1630%, то есть 236 тысяч гривен. Руководители Минкульта – глава ведомства Владимир Бородянский и его заместители задекларировали общий размер декабрьской зарплаты на сумму свыше 2 миллионов гривен. Самую низкую зарплату в декабре – 76 тысяч гривен – получил премьер Гончарук.

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      Особенно возмутила украинцев зарплата руководителя Укрпочты Игоря Смелянского, который получает в месяц около двух миллионов гривен. И премии для руководства Нафтогаза. За январь топ-менеджмент Нафтогаза получит премию в размере 1% от 2,9 миллиарда долларов, которые выплатил Украине российский Газпром. То есть около 29 миллионов долларов или 700 миллионов гривен.

      кабінет міністрів
      Сколько должен получать министр, чтобы качественно работать? Фото Правительственный портал

      В Кабмине решили установить ограничения зарплат и премий для чиновников. По словам Гончарука, их привяжут к средней зарплате по стране.

      Зарплата министров и их заместителей будет от трех до пяти средних зарплат. И нужно прекращать выплаты по 200-400% премий – максимальная премия будет не более чем один оклад,
      – Гончарук.

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      Президент Зеленский отметил: "Мне кажется, очень справедливо, что вы привязываете плату с коэффициентом к средней заработной плате по стране. Если она увеличивается, то у всех увеличивается, а если уменьшается, то и у чиновников тоже".

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      За качественные государственные услуги надо хорошо платить

      Как отмечает экономический эксперт Сергей Фурса, средняя зарплата в Украине сейчас составляет примерно 500 долларов. То есть чиновники будут получать от 37 до 74 тысяч гривен в месяц. Кстати, согласно опросу 24 канала, уровень зарплаты чиновников должен быть на уровне топ-менеджеров – 2-3 тысячи долларов (50-75 тысяч гривен).

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      Впрочем, по убеждению специалистов, зарплаты у чиновников все же должны быть высокими, если украинцы хотят реальных реформ, которые бы привели к росту экономики и развитию государства. По словам Сергея Фурсы, мы слишком бедная страна, чтобы позволить себе дешевый менеджмент.

      Надо признать, что профессионалы в Украине стоят дорого. Обществу объяснить: нормальные люди за небольшие деньги не будут работать. Поэтому устанавливаем зарплату на рыночных условиях,
      – отмечает Сергей Фурса.

      Как отмечает эксперт, профессионалов в правительство надо брать из частного сектора. Там люди уже получают определенный доход, живут в комфортной среде. И не станут менять это ради государственной службы с гораздо более низкой зарплатой. По его мнению, формула уровня зарплаты может быть следующей. Взять топ 100 компаний Украины, провести опрос по зарплатам и установить среднюю на уровне президента и вице-президента.

      зарплата
      Средняя зарплата украинцев за последние 6 лет / Инфографика 24 канала

      Эксперт Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский отмечает: эффективное государство – дорогое государство.

      За качественные государственные услуги надо хорошо платить. Но у нас возникает дилемма. С одной стороны, надо платить адекватные деньги, чтобы люди хорошо работали. С другой, учесть общественно-политические настроения. Надо принимать полуполитическое, полуэкономичное решение какой должна быть зарплата чиновников,
      – считает Игорь Бураковский.

      В то же время, подчеркивает специалист, формулы, сколько платить чиновникам, нет. А сравнения с зарплатами европейских чиновников некорректны. Там другие политические условия, другая политическая культура.

      При этом, по мнению Бураковского, премии для чиновников – вполне нормальная практика. Если хорошо работаешь, то получаешь премии. И наоборот. Экономика говорит: если нет адекватного вознаграждения, то такой и труд. Без стимулов никто не работает.

      "Чиновники должны получать достойную зарплату, но должны понимать, в каком обществе живут, со всеми вытекающими последствиями. Должны быть самоограничения. К сожалению, многие политики и чиновники это не понимают. Страна находится в непростом социально-экономическом положении. На эти настроения надо реагировать", – отмечает Бураковский.

      Как повлияют высокие зарплаты на борьбу с коррупцией?

      Сергей Фурса отмечает: конечно, в систему будут пытаться проникнуть коррупционеры. Но, во-первых, у коррупционеров будет конкуренция со стороны нормальных людей. Во-вторых, есть контроль – выборы. Министр – политическая фигура. Если работа не понравится украинцам, то на следующих выборах его сменят.

      Невысокие зарплаты чиновников будут означать, что мы отказываемся от привлечения профессионалов. То есть или восстанавливаем практику зарплат в конвертах – это коррупция. Или же тогда нанимаем тех, кто идет работать не за деньги, а за коррупционные интересы. То есть за пост, благодаря которому можно зарабатывать,
      – подчеркивает Сергей Фурса.

      чиновники корупція
      Чтобы не было зарплат в конвертах, чиновники должны получать достойное вознаграждение?

      Игорь Бураковский отмечает: борьба с коррупцией – целый набор разного рода действий. Надо контролировать чиновников так, чтобы они не злоупотребляли своим служебным положением.

      "Для чиновников-коррупционеров должна быть неотвратимость наказания. Чего в Украине нет. Общество не любит чиновников-коррупционеров. Но есть обычная коррупция, когда платим за решение наших вопросов. И она широко распространена. Нужны кампании, чтобы воспитывать в обществе волевую толерантность к коррупции. Все это долгий процесс", – убежден Игорь Бураковский.

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Кабинет Министров Украины Владимир Зеленский Статьи Алексей Гончарук Зарплата Коррупция Нафтогаз Тимофей Милованов – новости
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