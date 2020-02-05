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      Отчет Гончарука Зеленскому: какие задачи президента правительство не выполнило

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      Зеленский заслушал отчет Гончарука 4 февраля / ОП

      Президент Украины Владимир Зеленский 4 февраля провел совещание с представителями Кабинета Министров Украины. Говорили о выполнении задач, которые две недели назад президент поставил перед правительством и премьер-министром Алексеем Гончаруком.

      Об отчете премьера Гончарука по поставленным президентом Зеленским задачам сообщили на официальном сайте главы государства. 

      К теме: Оклад – ограничить, большие премии – отменить: Зеленский и Гончарук согласовали зарплаты министров

      Согласно словам Владимира Зеленского, в течение прошлых двух недель правительство Гончарука не выполнило каждое шестое задание, которое перед ним поставил Президент Украины. 

      • 30 заданий выполнено,
      • 13 выполнены частично или находятся в процессе выполнения,
      • 9 задач не выполнено. 

      Какие важные задачи не выполнило правительство:

      • Министерство развития общин и территорий не разработало законопроект об усилении конкурентоспособности регионов.
      • Это же министерство не разработало стратегию регионального развития на 2021 – 2028 годы.
      • Министерство энергетики и защиты окружающей среды не заключило соглашение о разделе продукции и внедрении системы интегрированных разрешений на выбросы загрязняющих веществ. 
      • Это же министерство не выполнило задачи по реформе Госэкоинспекции.
      • Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства ничего не сделало для уменьшения нелегальной занятости.
      • Это же министерство не приложило усилий для детенизации доходов населения.
      • Министерство инфраструктуры не разработало законопроект о реформировании железнодорожных перевозок.

      Владимир Зеленский призвал правительство активизировать работу.

      Кабмин получил новые задачи: 

      • Решить проблему с задолженностями перед работниками угольной отрасли.
      • В рамках реформы спиртовой отрасли ввести электронную акцизную марку.
      • В рамках этой же реформы воплотить закон "О государственном регулировании производства и оборота спирта". 
      • В течение двух месяцев подготовить "Укрспирт" к приватизации.
      • МВД должно активизировать борьбу с нелегальным оборотом спирта.
      • До конца февраля предложить механизм реализации программы "Инвестиционная няня".

      Важно: На что потратят 2,9 миллиарда долларов, полученных от "Газпрома" – предложение Зеленского

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Владимир Зеленский Президент Украины Кабинет Министров Украины Новости Украины Новости политики Алексей Гончарук
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