Отчет Гончарука Зеленскому: какие задачи президента правительство не выполнило
Президент Украины Владимир Зеленский 4 февраля провел совещание с представителями Кабинета Министров Украины. Говорили о выполнении задач, которые две недели назад президент поставил перед правительством и премьер-министром Алексеем Гончаруком.
Об отчете премьера Гончарука по поставленным президентом Зеленским задачам сообщили на официальном сайте главы государства.
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Согласно словам Владимира Зеленского, в течение прошлых двух недель правительство Гончарука не выполнило каждое шестое задание, которое перед ним поставил Президент Украины.
- 30 заданий выполнено,
- 13 выполнены частично или находятся в процессе выполнения,
- 9 задач не выполнено.
Какие важные задачи не выполнило правительство:
- Министерство развития общин и территорий не разработало законопроект об усилении конкурентоспособности регионов.
- Это же министерство не разработало стратегию регионального развития на 2021 – 2028 годы.
- Министерство энергетики и защиты окружающей среды не заключило соглашение о разделе продукции и внедрении системы интегрированных разрешений на выбросы загрязняющих веществ.
- Это же министерство не выполнило задачи по реформе Госэкоинспекции.
- Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства ничего не сделало для уменьшения нелегальной занятости.
- Это же министерство не приложило усилий для детенизации доходов населения.
- Министерство инфраструктуры не разработало законопроект о реформировании железнодорожных перевозок.
Владимир Зеленский призвал правительство активизировать работу.
Кабмин получил новые задачи:
- Решить проблему с задолженностями перед работниками угольной отрасли.
- В рамках реформы спиртовой отрасли ввести электронную акцизную марку.
- В рамках этой же реформы воплотить закон "О государственном регулировании производства и оборота спирта".
- В течение двух месяцев подготовить "Укрспирт" к приватизации.
- МВД должно активизировать борьбу с нелегальным оборотом спирта.
- До конца февраля предложить механизм реализации программы "Инвестиционная няня".
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