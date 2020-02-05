Отчет Гончарука Зеленскому: какие задачи президента правительство не выполнило

Президент Украины Владимир Зеленский 4 февраля провел совещание с представителями Кабинета Министров Украины. Говорили о выполнении задач, которые две недели назад президент поставил перед правительством и премьер-министром Алексеем Гончаруком.

Об отчете премьера Гончарука по поставленным президентом Зеленским задачам сообщили на официальном сайте главы государства. К теме: Оклад – ограничить, большие премии – отменить: Зеленский и Гончарук согласовали зарплаты министров Согласно словам Владимира Зеленского, в течение прошлых двух недель правительство Гончарука не выполнило каждое шестое задание, которое перед ним поставил Президент Украины. 30 заданий выполнено,

13 выполнены частично или находятся в процессе выполнения,

9 задач не выполнено. Какие важные задачи не выполнило правительство: Министерство развития общин и территорий не разработало законопроект об усилении конкурентоспособности регионов.

Это же министерство не разработало стратегию регионального развития на 2021 – 2028 годы.

Министерство энергетики и защиты окружающей среды не заключило соглашение о разделе продукции и внедрении системы интегрированных разрешений на выбросы загрязняющих веществ.

Это же министерство не выполнило задачи по реформе Госэкоинспекции.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства ничего не сделало для уменьшения нелегальной занятости.

Это же министерство не приложило усилий для детенизации доходов населения.

Министерство инфраструктуры не разработало законопроект о реформировании железнодорожных перевозок. Владимир Зеленский призвал правительство активизировать работу. Кабмин получил новые задачи: Решить проблему с задолженностями перед работниками угольной отрасли.

В рамках реформы спиртовой отрасли ввести электронную акцизную марку.

В рамках этой же реформы воплотить закон "О государственном регулировании производства и оборота спирта".

В течение двух месяцев подготовить "Укрспирт" к приватизации.

МВД должно активизировать борьбу с нелегальным оборотом спирта.

До конца февраля предложить механизм реализации программы "Инвестиционная няня". Важно: На что потратят 2,9 миллиарда долларов, полученных от "Газпрома" – предложение Зеленского