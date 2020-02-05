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      Звіт Гончарука Зеленському: які завдання президента уряд не виконав

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      Зеленський заслухав звіт Гончарука 4 лютого / ОП

      Президент України Володимир Зеленський 4 лютого провів нараду з представниками Кабінету Міністрів України. Говорили про виконання завдань, які два тижні тому президент поставив перед урядом та прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком.

      Про звіт прем'єра Гончарука щодо поставлених президентом Зеленським завдань повідомили на офіційному сайті глави держави. 

      До теми: Оклад – обмежити, великі премії – скасувати: Зеленський і Гончарук узгодили зарплати міністрів

      Згідно зі словами Володимира Зеленського, протягом минулих двох тижнів уряд Гончарука не виконав кожне шосте завдання, яке перед ним поставив Президент України. 

      • 30 завдань виконано,
      • 13 виконані частково або перебувають у процесі виконання,
      • 9 завдань не виконано. 

      Які саме важливі завдання не виконав уряд:

      • Міністерство розвитку громад та територій не розробило законопроєкт про посилення конкурентоспроможності регіонів.
      • Це ж міністерство не розробило стратегію регіонального розвитку на 2021 – 2028 роки.
      • Міністерство енергетики та захисту довкілля не уклало угоду про розподіл продукції та запровадження системи інтегрованих дозволів на викиди забруднювальних речовин. 
      • Це ж міністерство не виконало завдання щодо реформи Держекоінспекції.
      • Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства нічого не зробило для зменшення нелегальної зайнятості.
      • Це ж міністерство не доклало зусиль для детінізації доходів населення.
      • Міністерство інфраструктури не розробило законопроєкт про реформування залізничних перевезень.

      Володимир Зеленський закликав уряд активізувати роботу.

      Кабмін отримав нові завдання: 

      • Розв'язати проблему із заборгованостями перед працівниками вугільної галузі.
      • У рамках реформи спиртової галузі запровадити електронну акцизну марку.
      • У рамках цієї ж реформи втілити закон "Про державне регулювання виробництва та обігу спирту". 
      • Упродовж двох місяців підготувати "Укрспирт" до приватизації.
      • МВС повинне активізувати боротьбу з нелегальним обігом спирту.
      • До кінця лютого запропонувати механізм реалізації програми "Інвестиційна няня".

      Важливо: На що витратять 2,9 мільярда доларів, отриманих від "Газпрому" – пропозиція Зеленського

      Негода в Україні: Аваков допустив заборону на рух транспорту
      4 лютого
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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Президент України Володимир Зеленський Олексій Гончарук
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