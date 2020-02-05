Звіт Гончарука Зеленському: які завдання президента уряд не виконав
Президент України Володимир Зеленський 4 лютого провів нараду з представниками Кабінету Міністрів України. Говорили про виконання завдань, які два тижні тому президент поставив перед урядом та прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком.
Про звіт прем'єра Гончарука щодо поставлених президентом Зеленським завдань повідомили на офіційному сайті глави держави.
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Згідно зі словами Володимира Зеленського, протягом минулих двох тижнів уряд Гончарука не виконав кожне шосте завдання, яке перед ним поставив Президент України.
- 30 завдань виконано,
- 13 виконані частково або перебувають у процесі виконання,
- 9 завдань не виконано.
Які саме важливі завдання не виконав уряд:
- Міністерство розвитку громад та територій не розробило законопроєкт про посилення конкурентоспроможності регіонів.
- Це ж міністерство не розробило стратегію регіонального розвитку на 2021 – 2028 роки.
- Міністерство енергетики та захисту довкілля не уклало угоду про розподіл продукції та запровадження системи інтегрованих дозволів на викиди забруднювальних речовин.
- Це ж міністерство не виконало завдання щодо реформи Держекоінспекції.
- Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства нічого не зробило для зменшення нелегальної зайнятості.
- Це ж міністерство не доклало зусиль для детінізації доходів населення.
- Міністерство інфраструктури не розробило законопроєкт про реформування залізничних перевезень.
Володимир Зеленський закликав уряд активізувати роботу.
Кабмін отримав нові завдання:
- Розв'язати проблему із заборгованостями перед працівниками вугільної галузі.
- У рамках реформи спиртової галузі запровадити електронну акцизну марку.
- У рамках цієї ж реформи втілити закон "Про державне регулювання виробництва та обігу спирту".
- Упродовж двох місяців підготувати "Укрспирт" до приватизації.
- МВС повинне активізувати боротьбу з нелегальним обігом спирту.
- До кінця лютого запропонувати механізм реалізації програми "Інвестиційна няня".
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