Звіт Гончарука Зеленському: які завдання президента уряд не виконав

Президент України Володимир Зеленський 4 лютого провів нараду з представниками Кабінету Міністрів України. Говорили про виконання завдань, які два тижні тому президент поставив перед урядом та прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком.

Про звіт прем'єра Гончарука щодо поставлених президентом Зеленським завдань повідомили на офіційному сайті глави держави. До теми: Оклад – обмежити, великі премії – скасувати: Зеленський і Гончарук узгодили зарплати міністрів Згідно зі словами Володимира Зеленського, протягом минулих двох тижнів уряд Гончарука не виконав кожне шосте завдання, яке перед ним поставив Президент України. 30 завдань виконано,

13 виконані частково або перебувають у процесі виконання,

9 завдань не виконано. Які саме важливі завдання не виконав уряд: Міністерство розвитку громад та територій не розробило законопроєкт про посилення конкурентоспроможності регіонів.

Це ж міністерство не розробило стратегію регіонального розвитку на 2021 – 2028 роки.

Міністерство енергетики та захисту довкілля не уклало угоду про розподіл продукції та запровадження системи інтегрованих дозволів на викиди забруднювальних речовин.

Це ж міністерство не виконало завдання щодо реформи Держекоінспекції.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства нічого не зробило для зменшення нелегальної зайнятості.

Це ж міністерство не доклало зусиль для детінізації доходів населення.

Міністерство інфраструктури не розробило законопроєкт про реформування залізничних перевезень. Володимир Зеленський закликав уряд активізувати роботу. Кабмін отримав нові завдання: Розв'язати проблему із заборгованостями перед працівниками вугільної галузі.

У рамках реформи спиртової галузі запровадити електронну акцизну марку.

У рамках цієї ж реформи втілити закон "Про державне регулювання виробництва та обігу спирту".

Упродовж двох місяців підготувати "Укрспирт" до приватизації.

МВС повинне активізувати боротьбу з нелегальним обігом спирту.

До кінця лютого запропонувати механізм реалізації програми "Інвестиційна няня". Важливо: На що витратять 2,9 мільярда доларів, отриманих від "Газпрому" – пропозиція Зеленського