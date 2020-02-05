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      Оклад – обмежити, великі премії – скасувати: Зеленський і Гончарук узгодили зарплати міністрів

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      Зеленський підтримав ідею прив'язати зарплату міністрів до середньої зарплати в Україні / Колаж 24 каналу

      Президенту України Володимиру Зеленському сподобалася ідея прем'єра Олексія Гончарука обмежити зарплати та премії міністрам та іншим урядовцям. Зокрема, розмір окладу хочуть прив'язати до середньої зарплати по країні, а розмір премії встановити на рівні щонайбільше у 100% окладу.

      Гончарук запропонував обмежити зарплати міністрів

      Під час наради в ОП керівник Кабміну Олексій Гончарук розповів президенту, що уряд розв'язав питання впорядкування виплати зарплат керівникам міністерств. Про це розповіли на офіційному сайті глави України. 

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      Зарплата міністра, заступника міністра, інших високопосадовців буде прив'язана до середньої зарплати по країні. І потрібно припиняти виплати по 200 – 400 відсотків премій,
      – заявив Гончарук. 

      Щодо зарплати: мовиться про суму, яка дорівнюватиме 3 – 5 середнім зарплатам. А от максимальна премія буде не більшою за один оклад (тобто – не більшою за 100 відсотків посадового окладу). 

      • Важливо: вся інформація про зарплати керівництва уряду буде публічною.

      Для довідки: середня зарплата в Україні за даними Мінфіну у грудні 2019 року становила 12264 гривні.

      Таким чином, міністр – за ідеєю Гончарука – буде отримувати від 36792 гривень до 61320 гривень.

      Звісно, це без премії, яка може становити ще 100% від цієї суми. 

      Зеленському сподобалася ідея прив'язати зарплату урядовців до середньої по країні

      Це справедливо, що ви прив’язуєте платню з коефіцієнтом до середньої заробітної плати по країні, і якщо вона збільшується, то у всіх збільшується, а якщо зменшується, то й у високопосадовців також,
      – зазначив Зеленський.

      Гончарук також повідомив Зеленському, що уряд звернувся до "Нафтогазу" з пропозицією переглянути практику нарахування величезних премій. 

      • Важливо: звіт Кабінету Міністрів Верховній Раді України, за словами прем'єра Олексія Гончарука, вже готовий. У парламенті його представлять 7 лютого. 

      Зауважимо, українське суспільство зараз активно обговорює зарплати міністрів на тлі численних заяв останніх про те, що заробленого їм не вистачає на життя (приклади тут і тут). 

      Тему зарплат урядовців у розмові президента та прем'єра підняли тому, що 17 січня Зеленський дав Гончаруку доручення підготувати концепцію зарплат усіх міністерств та їх працівників. І дав на виконання цього доручення два тижні – 4 лютого якраз сплив визначений строк. 

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Кабінет Міністрів України Президент України Зарплата Гроші Володимир Зеленський Олексій Гончарук
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