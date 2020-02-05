Оклад – обмежити, великі премії – скасувати: Зеленський і Гончарук узгодили зарплати міністрів
Президенту України Володимиру Зеленському сподобалася ідея прем'єра Олексія Гончарука обмежити зарплати та премії міністрам та іншим урядовцям. Зокрема, розмір окладу хочуть прив'язати до середньої зарплати по країні, а розмір премії встановити на рівні щонайбільше у 100% окладу.
Гончарук запропонував обмежити зарплати міністрів
Під час наради в ОП керівник Кабміну Олексій Гончарук розповів президенту, що уряд розв'язав питання впорядкування виплати зарплат керівникам міністерств. Про це розповіли на офіційному сайті глави України.
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Зарплата міністра, заступника міністра, інших високопосадовців буде прив'язана до середньої зарплати по країні. І потрібно припиняти виплати по 200 – 400 відсотків премій,
– заявив Гончарук.
Щодо зарплати: мовиться про суму, яка дорівнюватиме 3 – 5 середнім зарплатам. А от максимальна премія буде не більшою за один оклад (тобто – не більшою за 100 відсотків посадового окладу).
- Важливо: вся інформація про зарплати керівництва уряду буде публічною.
Для довідки: середня зарплата в Україні за даними Мінфіну у грудні 2019 року становила 12264 гривні.
Таким чином, міністр – за ідеєю Гончарука – буде отримувати від 36792 гривень до 61320 гривень.
Звісно, це без премії, яка може становити ще 100% від цієї суми.
Зеленському сподобалася ідея прив'язати зарплату урядовців до середньої по країні
Це справедливо, що ви прив’язуєте платню з коефіцієнтом до середньої заробітної плати по країні, і якщо вона збільшується, то у всіх збільшується, а якщо зменшується, то й у високопосадовців також,
– зазначив Зеленський.
Гончарук також повідомив Зеленському, що уряд звернувся до "Нафтогазу" з пропозицією переглянути практику нарахування величезних премій.
- Важливо: звіт Кабінету Міністрів Верховній Раді України, за словами прем'єра Олексія Гончарука, вже готовий. У парламенті його представлять 7 лютого.
Зауважимо, українське суспільство зараз активно обговорює зарплати міністрів на тлі численних заяв останніх про те, що заробленого їм не вистачає на життя (приклади тут і тут).
Тему зарплат урядовців у розмові президента та прем'єра підняли тому, що 17 січня Зеленський дав Гончаруку доручення підготувати концепцію зарплат усіх міністерств та їх працівників. І дав на виконання цього доручення два тижні – 4 лютого якраз сплив визначений строк.
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