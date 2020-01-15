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      Міністр Малюська виправдовувався перед дружиною через свою зарплату

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      Малюська пояснив необхідність великої зарплати міністра / pravda.com.ua

      Міністр юстиції України Денис Малюська поскаржився, що через інформацію у ЗМІ про буцімто велику новорічну зарплату міністрів йому довелося виправдовуватися перед дружиною. Мовляв, та зустріла його з питанням про те, "куди поділися гроші".

      У своєму фейсбуці Денис Малюська поділився інфографікою, яка демонструє, буцімто його новорічна зарпалата становила 226 тисяч гривень.

      До слова: Не спекулюйте цифрами, – Гончарук пояснив ситуацію із зарплатами своїх міністрів

      За його словами, дружині довелося пояснювати, що цифра маніпулятивна – вона сплачена не за раз, а у різні дні за декілька місяців роботи, ба більше, цю цифру потрібно ще зменшувати на розмір податків.

      А загалом зарплата дійно була малою, і раніше я казав правду. Єдине, що радує у цій ситуації – те, що нарешті зможу нормально поговорити з мамою,
      – сказав міністр.

      Він зізнався, що в останні кілька місяців усі розмови з матір'ю зводилися до: "негайно пиши заяву і йди з цієї дурної роботи", "сядь у тролейбус і послухай, що люди про вас кажуть" чи "воно тобі треба за 16 тисяч?".

      "Але якщо відійти від особистого і перейти до суті, то висока зарплата чиновників – це професійна необхідність. Про термінове відрядження за кордон можна дізнатися за кілька годин до відльоту, у такому випадку летіти доведеться власним коштом. Якщо пощастить, потім компенсують", – пояснив Денис Малюська.

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      Резюмуючи, він наголосив, що підвищувати зарпалати та рівень соціального забезпечення потрібно усім, а не тільки топ-чиновникам. Саме цю ціль він назвав одним з найбільших своїх пріоритетів.

      Що відомо про зарплати міністрів?Зокрема, відомо, що керівники Кабміну отримали "під ялинку" сотні тисяч зарплати – таку інформацію на початку січня поширювали ЗМІ та підтверджували декларації чиновників.

      Наприклад, міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський та його заступники задекларували загальний розмір своєї грудневої зарплати на суму понад 2 мільйони гривень.

      Прем'єр-міністр Олексій Гончарук згодом пояснив: високі заплати міністрам – це необхідність, позаяк нинішній Кабмін вперше за часи Незалежності "реально живе на свої зарплати".

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Денис Малюська Міністерство юстиції Зарплата
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