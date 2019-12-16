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      Милованов і Малюська "подали у відставку": що про це кажуть самі міністри

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      Милованов і Малюська прокоментували свої "відставки" / колаж 24 каналу

      Виключена з фракції "Слуга народу" депутатка Ганна Скороход заявила у своєму телеграмі, що міністри Тимофій Милованов та Денис Малюська подали заяви про відставку. Втім міністр розвитку економіки цю інформацію вже спростував.

      Причиною буцімто відставки міністрів були низькі зарплати, писала Ганна Скороход.

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      Тут кажуть, що я подав у відставку. Це брехня (голосно сміється – 24 канал). Мені робота подобається – я буду і далі робити реформи. Про зарплати – вони мають бути високими у всіх в країні. Пенсії також. І я зроблю все для того,
      – запевнив Тимофій Милованов.

      Водночас міністр юстиції Денис Малюська вирішив потримати інтригу. Він лише опублікував фото пустого кабінету з взуттям на столі, що вже стало мемом, і лаконічно підписав фото: "тримаємо інтригу".

      Раніше Денис Малюська в інтерв'ю 24 каналу зазначав, що його не влаштовує зарплата державного службовця, і зараз він використовує гроші, отримані на попередній роботі. За його словами, він піде з посади, якщо ситуація не зміниться.

      Втім він підкреслив, що в уряді готові підвищити зарплати міністрів. Мовляв, про це дуже часто запитують навіть міжнародні інвестори. Відтак про те, що відставка Малюськи буде найближчим часом, не мовилося.

      Хто така Анна Скороход і чому її виключили з фракції?Анна Скороход балотувалася за мажоритарним округом № 93 на Київщині. Він охоплює Переяслав-Хмельницький, Ржищів, Рокитнянський, Миронівський, Кагарлицький, Богуславський райони.

      Наприкінці жовтня Анна Скороход розплакалася прямо на засіданні Верховної Ради. Сльози у неї викликали, за її словами, ігнорування правок, які вона хотіла внести.

      Анну Скороход виключили із фракції "Слуги народу", бо вона не виконує жодних її рішень. А ось її чоловіком, Олексієм Алякіним, займуться правоохоронні органи за погрози депутатам профільного комітету з енергетики.

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      Теги: Новини України Новини політики
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