Министр Малюська оправдывался перед женой за свою зарплату

Министр юстиции Украины Денис Малюска пожаловался, что из-за информации в СМИ о якобы большой новогодней зарплате министров ему пришлось оправдываться перед женой. Мол, та встретила его с вопросом о том, "куда делись деньги".

В своем фейсбуке Денис Малюська поделился инфографикой, которая демонстрирует, что якобы его новогодняя зарпалата составляла 226 тысяч гривен.

К слову: Не спекулируйте цифрами, – Гончарук пояснил ситуацию с зарплатами своих министров

По его словам, жене пришлось объяснять, что цифра манипулятивная – она выплачена не за раз, а в разные дни за несколько месяцев работы, и даже больше, эту цифру нужно еще уменьшать на размер налогов.

А вообще зарплата действительно была малой, и раньше я говорил правду. Единственное, что радует в этой ситуации – то, что наконец смогу нормально поговорить с мамой,

– сказал министр.

Он признался, что в последние несколько месяцев все разговоры с матерью сводились к: "немедленно пиши заявление и уходи с этой глупой работы", "сядь в троллейбус и послушай, что люди о вас говорят" или "оно тебе надо за 16 тысяч?".

"Но если отойти от личного и перейти к сути, то высокая зарплата чиновников – это профессиональная необходимость. О срочной командировке за границу можно узнать за несколько часов к отлету, в таком случае лететь придется за свой счет. Если повезет, потом компенсируют", – пояснил Денис Малюська.

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Резюмируя, он подчеркнул, что повышать зарпалати и уровень социального обеспечения нужно всем, а не только топ-чиновникам. Именно эту цель он назвал одним из крупнейших своих приоритетов.

Что известно о зарплатах министров?В частности, известно, что руководители Кабмина получили "под елочку" сотни тысяч зарплаты – такую информацию в начале января распространяли СМИ и подтверждали декларации чиновников.



Например, министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский и его заместители задекларировали общий размер своей декабрьской зарплаты на сумму свыше 2 миллионов гривен.



Премьер-министр Алексей Гончарук впоследствии пояснил: высокие заплати министрам – это необходимость, поскольку нынешний Кабмин впервые за времена Независимости "реально живет на свои зарплаты".