Оклад ограничить, большие премии отменить: Зеленский и Гончарук согласовали зарплаты министров

Президенту Украины Владимиру Зеленскому понравилась идея премьер-министра Алексея Гончарука ограничить зарплаты и премии министрам и другим чиновникам. В частности, размер оклада хотят привязать к средней зарплате по стране, а размер премии установить на уровне не более в 100% оклада.

Гончарук предложил ограничить зарплаты министров

Во время совещания в ОП руководитель Кабмина Алексей Гончарук рассказал президенту, что правительство решило вопрос упорядочения выплаты зарплат руководителям министерств. Об этом рассказали на официальном сайте главы Украины.

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Зарплата министра, заместителя министра, других высокопоставленных работников правительства будет привязана к средней зарплате по стране. И нужно прекращать выплаты по 200 – 400 процентов премий,

– заявил Гончарук.

По зарплате: речь идет о сумме, которая равна 3 – 5 средним зарплатам. А вот максимальная премия будет не более одного оклада (то есть – не больше 100 процентов должностного оклада).

Важно: вся информация о зарплатах руководства правительства будет публичной .

Для справки: средняя зарплата в Украине по данным Минфина в декабре 2019 составляла 12264 гривен.



Таким образом, министр – по идее Гончарука – будет получать от 36792 гривен до 61320 гривен.



Конечно, без премии, которая может составлять еще 100% от этой суммы.

Зеленскому понравилась идея привязать зарплату чиновников к средней по стране

Это справедливо, что вы привязываете плату с коэффициентом к средней заработной платы по стране, и если она увеличивается, то во всех увеличивается, а если уменьшается, то и у чиновников также,

– отметил Зеленский.

Гончарук также сообщил Зеленскому, что правительство обратилось к "Нафтогазу" с предложением пересмотреть практику начисления огромных премий.

Важно: отчет Кабинета Министров Верховной Раде Украины, по словам премьера Алексея Гончарука, уже готов. В парламенте он будет представлен 7 февраля.

Заметим, украинское общество сейчас активно обсуждает зарплаты министров на фоне многочисленных заявлений последних о том, что заработанного им не хватает на жизнь (примеры здесь и здесь ).

Тему зарплат чиновников в разговоре президента и премьера подняли потому, что 17 января Зеленский дал Гончаруку поручение подготовить концепцию зарплат всех министерств и их работников. И дал на исполнение данного поручения две недели – 4 февраля как раз истек обозначенный срок.