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      Оклад ограничить, большие премии отменить: Зеленский и Гончарук согласовали зарплаты министров

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      Зеленский поддержал идею привязать зарплату министров до средней зарплаты в Украине / Коллаж 24 канала

      Президенту Украины Владимиру Зеленскому понравилась идея премьер-министра Алексея Гончарука ограничить зарплаты и премии министрам и другим чиновникам. В частности, размер оклада хотят привязать к средней зарплате по стране, а размер премии установить на уровне не более в 100% оклада.

      Гончарук предложил ограничить зарплаты министров

      Во время совещания в ОП руководитель Кабмина Алексей Гончарук рассказал президенту, что правительство решило вопрос упорядочения выплаты зарплат руководителям министерств. Об этом рассказали на официальном сайте главы Украины. 

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      Зарплата министра, заместителя министра, других высокопоставленных работников правительства будет привязана к средней зарплате по стране. И нужно прекращать выплаты по 200 – 400 процентов премий,
      – заявил Гончарук. 

      По зарплате: речь идет о сумме, которая равна 3 – 5 средним зарплатам. А вот максимальная премия будет не более одного оклада (то есть – не больше 100 процентов должностного оклада). 

      • Важно: вся информация о зарплатах руководства правительства будет публичной.

      Для справки: средняя зарплата в Украине по данным Минфина в декабре 2019 составляла 12264 гривен.

      Таким образом, министр – по идее Гончарука – будет получать от 36792 гривен до 61320 гривен. 

      Конечно, без премии, которая может составлять еще 100% от этой суммы. 

      Зеленскому понравилась идея привязать зарплату чиновников к средней по стране

      Это справедливо, что вы привязываете плату с коэффициентом к средней заработной платы по стране, и если она увеличивается, то во всех увеличивается, а если уменьшается, то и у чиновников также,
      – отметил Зеленский.

      Гончарук также сообщил Зеленскому, что правительство обратилось к "Нафтогазу" с предложением пересмотреть практику начисления огромных премий. 

      • Важно: отчет Кабинета Министров Верховной Раде Украины, по словам премьера Алексея Гончарука, уже готов. В парламенте он будет представлен 7 февраля. 

      Заметим, украинское общество сейчас активно обсуждает зарплаты министров на фоне многочисленных заявлений последних о том, что заработанного им не хватает на жизнь (примеры здесь и здесь). 

      Тему зарплат чиновников в разговоре президента и премьера подняли потому, что 17 января Зеленский дал Гончаруку поручение подготовить концепцию зарплат всех министерств и их работников. И дал на исполнение данного поручения две недели – 4 февраля как раз истек обозначенный срок. 

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      Наличный курс валют 4 февраля: доллар и евро подешевели впервые за полторы недели
      4 февраля
      632
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Алексей Гончарук Владимир Зеленский Деньги Зарплата Президент Украины Кабинет Министров Украины Новости Украины
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