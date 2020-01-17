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      Министерские зарплаты и премии руководства "Нафтогаза": Зеленский дал Гончаруку поручение

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      Зеленский дал поручение Гончаруку относительно скандальных зарплат и премий / скриншот из видео

      Концепцию зарплат всех министерств и их работников должен предложить премьер-министр Алексей Гончарук Офису Президента уже в ближайшее время. Кроме того, – самостоятельно решить возникшую ситуацию с руководством НАК "Нафтогаза" и их большими премиями.

      Такие поручения Зеленский дал Гончаруку для первоочередного выполнения. Требования к главе правительства президент озвучил в рамках совместной встречи.

      Основное: Зеленский встретился с Гончаруком: о чем говорили

      Вам нужно разобраться с ситуацией, которая обернулась большим скандалом с НАК "Нафтогазом". Речь идет об их проценте, который они получают из 2,9 миллиарда долларов, которые мы получили от Российской Федерации,
       отметил Зеленский.

      Внимание! Топ-менеджеры "Нафтогаза" должны получить премию в 700 миллионов гривен. Это 1% от 2,9 миллиарда долларов, которые выплатит Украине российский "Газпром".

      "Они должны быть не только прагматичными менеджерами, но и оставаться людьми. Найдите выход из этой ситуации – или они вас услышат, или они не услышат вас, а тогда услышат людей, юристов, или еще кого-то... Или же будет полностью перезагружен НАК "Нафтогаз", – обратился к Гончаруку Зеленский.

      Отдельно он высказался и о зарплатах министров, намекнув, что они не могут быть слишком высокими для нынешних украинских реалий. Таким образом, Гончарук должен предложить Офису Президента новую концепцию заработных плат всем министерствам, их руководителям и заместителям и любым другим государственным компаниям.

      Несмотря на их опыт (министров – 24 канал), несмотря на их практику и даже несмотря на их, извините, рыночную цену. Это должна быть нормальная зарплата, на которую можно жить и которая будет соответствовать их статусу, но... Когда вы и ваше правительство поднимут экономику – можем поднимать им (министрам – 24 канал) зарплату,
      – подчеркнул президент.

      Он добавил: если кто-то из министров не согласится на зарплату, которую им предложат, – "придется прощаться".

      Встреча Зеленского и Гончарука: видео

      Почему Зеленский говорил о зарплатах министров? Потому что вокруг этого возникли громкие скандалы. К примеру, руководители Минкульта получили "под елочку" сотни тысяч зарплаты – такую информацию в начале января распространяли СМИ и подтверждали декларации чиновников. В частности, министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский и его заместители задекларировали общий размер своей декабрьской зарплаты на сумму свыше 2 миллионов гривен.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Скандал Кабинет Министров Украины Нафтогаз Зарплата Владимир Зеленский Алексей Гончарук Новости Украины Новости политики
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