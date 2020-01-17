Міністерські зарплати та премії керівництва "Нафтогазу": Зеленський дав Гончаруку доручення

Концепцію зарплат усіх міністерств та їх працівників має запропонувати прем’єр-міністр Олексій Гончарук Офісу Президента вже найближчим часом. Окрім того, – самостійно вирішити ситуацію, що виникла із керівництвом НАК "Нафтогазу" та їхніми великими преміями.

Такі доручення Зеленський дав Гончаруку для першочергового виконання. Вимоги до глави уряду президент озвучив в рамках спільної зустрічі.

Основне: Зеленський зустрівся з Гончаруком: про що говорили

Вам треба розібратися з ситуацією, яка обернулася великим скандалом з НАК "Нафтогазом". Йдеться про їх відсоток, який вони отримують з 2,9 мільярда доларів, які ми отримали від Російської Федерації,

– зауважив Зеленський.

Увага! Топменеджери "Нафтогазу" мають отримати премію у 700 мільйонів гривень. Це 1% від 2,9 мільярда доларів, які виплатить Україні російський "Газпром".

"Вони повинні бути не тільки прагматичними менеджерами, а ще й залишатися людьми. Знайдіть вихід з цієї ситуації – чи вони вас почують, чи вони не почують вас, а тоді почують людей, юристів, чи ще когось… Або ж буде повністю перезавантажений НАК "Нафтогаз", – звернувся до Гончарука Зеленський.

Окремо він висловився і про зарплати міністрів, натякнувши, що вони не можуть бути надто високими для теперішніх українських реалій. Таким чином, Гончарук має запропонувати Офісу Президента нову концепцію заробітних плат усім міністерствам, їхнім очільникам та заступникам та будь-яким іншим державним компаніям.

Не зважаючи на їх досвід (міністрів – 24 канал), не зважаючи на їх практику і навіть не зважаючи на їх, вибачте, ринкову ціну. Це має бути нормальна зарплата, на яку можна жити і яка відповідатиме їх статусу, але… Коли ви і ваш уряд піднімуть економіку – можемо підіймати їм (міністрам – 24 канал) зарплату,

– наголосив президент.

Він додав: якщо хтось із міністрів не погодиться на зарплату, яку їм запропонують, – "доведеться прощатися".

Зустріч Зеленського і Гончарука: відео

Чому Зеленський говорив про зарплати міністрів? Бо навколо цього виникли гучні скандали. Приміром, керівники Мінкульту отримали "під ялинку" сотні тисяч зарплати – таку інформацію на початку січня поширювали ЗМІ та підтверджували декларації чиновників. Зокрема, міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський та його заступники задекларували загальний розмір своєї грудневої зарплати на суму понад 2 мільйони гривень.