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      Жалобы Новосад на маленькую зарплату: министр объяснила свои слова

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      Анна Новосад / Фото из соцсетей

      Неудачная формулировка – именно так свои слова о маленькой зарплате объяснила министр образования и науки Украины Анна Новосад. Чиновница в одном из интервью заявила, что на нынешнюю зарплату в 36 тысяч гривен не могла бы обеспечить собственного ребенка.

      Эти слова вызвали большой резонанс. В конце концов Новосад решила расставить точки над і, обнародовав сообщение на своей фейсбук-странице.

      Новосад недовольна зарплатой в 36 тысяч гривен: как отреагировали украинцы в соцсетях

      Для меня должность министра – это точно не способ получения больших доходов. Мне важно воплотить те изменения, которые мы, как правительство, пообещали, когда приступили к работе. Это мой основной мотиватор. Меня не устраивает зарплата воспитателя в 4 тысячи гривен, учителя с 30-летним стажем в 8 тысяч или работа ученых на 0,75 ставки,
      – отметила она.

      По словам Новосад, в своем интервью она пыталась объяснить: одна из ключевых задач правительства в рамках реформ – рост заработных плат педагогов и ученых.

      "Я понимаю, что формулировка в моем интервью было неудачной. Мы до сих пор имеем значительный разрыв в доходах людей, к этому важно относиться чутко. ​​Но не менее важно строить общество, где каждый может собственными знаниями и честной работой достигать большего. И это будет не стыдно", – добавила министр.

      Что известно о жалобах Новосад на зарплату?Министр образования Анна Новосад заявила, что ее зарплаты не хватает как молодому человеку, который должен думать о своем будущем, о сбережениях, о пенсии.

      Она считает, что ее зарплаты (36 тысяч гривен) может не хватить на будущее содержание ее ребенка.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости учебы Министерство образования Украины Учеба Кабинет Министров Украины Зарплата Ганна Новосад
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