Скарги Новосад на малу зарплату: міністерка пояснила свої слова

Невдале формулювання – саме так свої слова про маленьку зарплату пояснила міністерка освіти і науки України Ганна Новосад. Посадовиця в одному з інтерв’ю заявила, що на теперішню зарплату у 36 тисяч гривень не могла б забезпечити власну дитину.

Ці слова викликали неабиякий резонанс. Врешті Новосад вирішила розставити крапки над і, оприлюднивши допис на своїй фейсбук-сторінці.

Новосад не задоволена зарплатою у 36 тисяч гривень: як відреагували українці в соцмережах

Для мене посада міністра – це точно не спосіб отримання великих статків. Мені важливо втілити ті зміни, які ми, як уряд, пообіцяли, коли розпочали роботу. Це мій основний мотиватор. Мене не влаштовує зарплата вихователя у 4 тисячі гривень, вчителя із 30-річним стажем у 8 тисяч, чи робота науковців на 0,75 ставки,

– зауважила вона.

За словами Новосад, у своєму інтерв’ю вона намагалася пояснити: одне з ключових завдань уряду в рамках реформ – зростання заробітних плат освітян та науковців.

"Я розумію, що формулювання у моєму інтерв’ю було невдалим. Ми досі маємо значний розрив у доходах людей, до цього важливо ставитися чутливо. Але не менш важливо будувати суспільство, де кожен може власними знаннями та чесною роботою досягати більшого. І це буде не соромно", – додала міністерка.

Що відомо про скарги Новосад на зарплату?Міністерка освіти Ганна Новосад заявила, що її зарплатні не вистачає як молодій людині, яка має думати про своє майбутнє, про заощадження, про пенсію.



Вона вважає, що її зарплати (36 тисяч гривень) може не вистачити на майбутнє утримування її дитини.