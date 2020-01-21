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      Новосад незадоволена зарплатою у 36 тисяч гривень: реакція українців

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      Мережа відреагувала на заяву Новосад про зарплату розміром 36 тисяч гривень / Фото з Facebook

      Міністерка освіти і науки Ганна Новосад отримує 36 тисяч гривень зарплати у місяць і наразі їй цього вистарчає. Проте чиновниця поскаржилась, що у майбутньому такої суми буде замало, особливо якщо у неї буде дитина. Українці бурхливо відреагували на цю заяву міністерки у соцмережах.

      Чому Новосад поскаржилась на зарплату

      Міністерка освіти Ганна Новосад заявила, що їй поки вистарчає зарплатні у розмірі 36 тисяч гривень. Але це тому, що вона має власне житло, службовий автомобіль і не має часу на розваги. Також у Новосад поки немає сім'ї та дитини.

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      Але якщо ви мене спитаєте, чи влаштовує мене це, як молоду людину, яка має думати про своє майбутнє, про заощадження, про пенсію, то безперечно цього не вистачить. І коли я завершу свою роботу тут, я не буду мати заощаджень як таких. Також у мене зараз немає сім’ї. В якийсь момент я захочу мати дитину, а на таку зарплату я її не зможу утримувати,
      – сказала чиновниця.

      Новосад також відзначила, що на посаді міністра освіти отримує на 10 тисяч гривень менше, аніж вона мала на посаді керівника директорату Міносвіти.

      Як відреагували українці

      Користувачі соцмереж поділилися на критиків та захисників Новосад. Так, частина юзерів обурилася, адже більшість простих українців отримують і живуть на значно меншу зарплату.

      Які зарплати в Україні? З 1 січня 2020 року мінімальна зарплата в Україні становить 4 723 гривні, а середня заробітня плата – 10 687 гривень.

      Журналіст Вахтанг Кіпіані з гумором відреагував на заяву Новосад. Він додав, що може дати майстер-клас чиновникам, як утримувати дитину на 36 тисяч гривень.

       

      Також обурились заяві Новосад і самі освітяни та їх діти.

       

       

       

       

       

       

      Проте частина юзерів заступилися за міністерку. Вони відзначили, що родині важко прожити у Києві на 36 тисяч гривень. Дехто навіть наголошує, що зарплати міністрів в Україні дійсно мають бути вищими.

       

       

       

       

       

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Ганна Новосад Зарплата Освіта Освіта Міністерство освіти та науки України
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