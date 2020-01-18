Це неповага до держави, – Пристайко про зарплати міністрів

Зарплата міністра в 16 тисяч гривень – це "неповага до держави" і цю проблему треба обговорювати й розв'язувати. Урядовці за такі гроші працювати навряд чи можуть.

Про це в Раді говорив 17 січня міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

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За його словами, проблему зарплатного дисбалансу в суспільстві доведеться розв'язувати.

Що ж стосується оплати праці міністрів, то Пристайко як приклад сказав про суддів: мовляв, чому вони заробляють сотні тисяч гривень, а міністри – у рази менше?

Зарплати міністрів у 16 тисяч гривень – це неповага до нашої держави, і це шлях до того, щоб ці шалені відсотки премій і ще щось вирішувалося... Деякі судді або хтось ще отримують у сотнях тисяч гривень, а ви все ще розраховуєте, що міністри можуть працювати за 16 тисяч гривень,

– заявив Пристайко.

І додав: "Ми самі себе обманюємо. Ці питання треба розв'язати якомога швидше".

Іншими словами, потрібно обговорювати розмір зарплат міністрів, бо це "той шлях, який ми маємо пройти, аби оцінити всередині себе, яким чином ми з вами готові як держава оплачувати послуги, зокрема урядовців, і всього іншого".



Для порівняння: середня зарплата в Україні у різні роки / Інфографіка 24 каналу

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