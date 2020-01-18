Разумков пояснив, чому Стефанчук має більшу зарплату в Раді, ніж навіть спікер
Чому й на скільки у 2020 році зросла зарплата народних депутатів, а також чому перший віцеспікер Руслан Стефанчук заробляє у Верховній Раді більше, ніж голова парламенту – пояснив Дмитро Разумков.
Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков про зарплати депутатів говорив 17 січня в інтерв'ю каналу "Україна 24".
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Разумков розповів, що розмір оплати праці депутата залежить від його функцій згідно з такою градацією:
- Голова Верховної Ради,
- Перший заступник голови ВР,
- Заступник голови ВР,
- Голова комітету,
- Заступник голови комітету,
- Народний депутат.
Народний депутат "брудними" отримує 42 тисячі 40 гривень, якщо я не помиляюся. Відніміть податки й отримаєте ту суму, яку він буде отримувати в цьому році (мовиться про 2020 – 24 канал),
– сказав Разумков.
І додав, що у 2019 році зарплата депутата була на 3 тисячі гривень меншою, бо її розмір прив'язаний до прожиткового мінімуму.
У 2020 році прожитковий мінімум зріс до 2102 гривень. Зарплата депутата, згідно з чинним законодавством, визначена у розмірі 20 прожиткових мінімумів – тобто, дійсно мовиться про 42 тисячі 40 гривень.
Інше питання – це надбавка. Це по всій державній службі: якщо доктор наук, якщо кандидат наук і так далі – там є надбавка. Фактично, у нас є доктор наук – Руслан Стефанчук, мій перший заступник. Він отримує більше навіть, ніж я. Але він заслуговує на це,
– розповів голова Ради.
Він також запевнив, що депутати жодних "додаткових премій" перед Новим роком не отримували.
Для порівняння – середня зарплата в Україні у різні роки / Інфографіка 24 каналу
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