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      Разумков пояснив, чому Стефанчук має більшу зарплату в Раді, ніж навіть спікер

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      У Стефанчука зарплата в Раді більша, ніж у Разумкова / Колаж 24 каналу

      Чому й на скільки у 2020 році зросла зарплата народних депутатів, а також чому перший віцеспікер Руслан Стефанчук заробляє у Верховній Раді більше, ніж голова парламенту – пояснив Дмитро Разумков.

      Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков про зарплати депутатів говорив 17 січня в інтерв'ю каналу "Україна 24".

      До теми про зарплати та премії керівництва "Нафтогазу" й міністрів: Зеленський дав Гончаруку доручення

      Разумков розповів, що розмір оплати праці депутата залежить від його функцій згідно з такою градацією:

      • Голова Верховної Ради,
      • Перший заступник голови ВР,
      • Заступник голови ВР, 
      • Голова комітету,
      • Заступник голови комітету, 
      • Народний депутат.

      Народний депутат "брудними" отримує 42 тисячі 40 гривень, якщо я не помиляюся. Відніміть податки й отримаєте ту суму, яку він буде отримувати в цьому році (мовиться про 2020 – 24 канал),
      – сказав Разумков. 

      І додав, що у 2019 році зарплата депутата була на 3 тисячі гривень меншою, бо її розмір прив'язаний до прожиткового мінімуму.

      У 2020 році прожитковий мінімум зріс до 2102 гривень. Зарплата депутата, згідно з чинним законодавством, визначена у розмірі 20 прожиткових мінімумів – тобто, дійсно мовиться про 42 тисячі 40 гривень. 

      Інше питання – це надбавка. Це по всій державній службі: якщо доктор наук, якщо кандидат наук і так далі – там є надбавка. Фактично, у нас є доктор наук – Руслан Стефанчук, мій перший заступник. Він отримує більше навіть, ніж я. Але він заслуговує на це,
      – розповів голова Ради.

      Він також запевнив, що депутати жодних "додаткових премій" перед Новим роком не отримували. 

      зарплата
      Для порівняння – середня зарплата в Україні у різні роки / Інфографіка 24 каналу

      Тим часом максимальну зарплату керівника Укрпошти у 2020 році підвищили до майже двох мільйонів гривень

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      сьогодні
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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Зарплата Верховна Рада Гроші Дмитро Разумков Новини політики Руслан Стефанчук
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