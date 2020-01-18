Разумков объяснил, почему у Стефанчука в Раде зарплата больше, чем даже у спикера

Почему и на сколько в 2020 году выросла зарплата народных депутатов, а также почему первый вице-спикер Руслан Стефанчук зарабатывает в Верховной Раде больше, чем председатель парламента – объяснил Дмитрий Разумков.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков о зарплатах депутатов говорил 17 января в интервью каналу "Украина 24".

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Разумков рассказал, что размер оплаты труда депутата зависит от его функций в соответствии с такой градацией:

Председатель Верховной Рады,

Первый заместитель председателя ВР,

Заместитель председателя ВР,

Председатель комитета,

Заместитель председателя комитета,

Народный депутат.

Народный депутат "грязными" получает 42 тысячи 40 гривен, если я не ошибаюсь. Отнимите налоги и увидите ту сумму, которую он будет получать в этом году (речь о 2020 – 24 канал),

– сказал Разумков.

И добавил, что в 2019 году зарплата депутата была на 3000 гривен меньше, потому что ее размер привязан к прожиточному минимуму.

В 2020 году прожиточный минимум вырос до 2102 гривен. Зарплата депутата, согласно действующему законодательству, определена в размере 20 прожиточных минимумов – то есть, действительно речь о 42 тысячах 40 гривнах.

Другой вопрос – это надбавка. Это по всей государственной службе: если доктор наук, если кандидат наук и так далее – там есть надбавка. Фактически, у нас есть доктор наук – Руслан Стефанчук, мой первый заместитель. Он получает больше даже, чем я. Но он заслуживает этого,

– рассказал председатель Рады.

Он также заверил, что депутаты никаких "дополнительных премий" перед Новым годом не получали.



Для сравнения – средняя зарплата в Украине в разные годы / Инфографика 24 канала