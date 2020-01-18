Разумков объяснил, почему у Стефанчука в Раде зарплата больше, чем даже у спикера
Почему и на сколько в 2020 году выросла зарплата народных депутатов, а также почему первый вице-спикер Руслан Стефанчук зарабатывает в Верховной Раде больше, чем председатель парламента – объяснил Дмитрий Разумков.
Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков о зарплатах депутатов говорил 17 января в интервью каналу "Украина 24".
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Разумков рассказал, что размер оплаты труда депутата зависит от его функций в соответствии с такой градацией:
- Председатель Верховной Рады,
- Первый заместитель председателя ВР,
- Заместитель председателя ВР,
- Председатель комитета,
- Заместитель председателя комитета,
- Народный депутат.
Народный депутат "грязными" получает 42 тысячи 40 гривен, если я не ошибаюсь. Отнимите налоги и увидите ту сумму, которую он будет получать в этом году (речь о 2020 – 24 канал),
– сказал Разумков.
И добавил, что в 2019 году зарплата депутата была на 3000 гривен меньше, потому что ее размер привязан к прожиточному минимуму.
В 2020 году прожиточный минимум вырос до 2102 гривен. Зарплата депутата, согласно действующему законодательству, определена в размере 20 прожиточных минимумов – то есть, действительно речь о 42 тысячах 40 гривнах.
Другой вопрос – это надбавка. Это по всей государственной службе: если доктор наук, если кандидат наук и так далее – там есть надбавка. Фактически, у нас есть доктор наук – Руслан Стефанчук, мой первый заместитель. Он получает больше даже, чем я. Но он заслуживает этого,
– рассказал председатель Рады.
Он также заверил, что депутаты никаких "дополнительных премий" перед Новым годом не получали.
Для сравнения – средняя зарплата в Украине в разные годы / Инфографика 24 канала
Тем временем максимальную зарплату руководителя Укрпочты в 2020 году повысили до почти двух миллионов гривен