03:03
18 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК АЛЕНА БАБАК АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Жена Мишустина – миллионер. Российское ТВ под угрозой
      Вєсті Кремля
      21:41, 17 января
      Вести.UA: Аваков топит Гончарука. "Клубничка" для Кивы
      Вєсті.UA
      19:49, 17 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК АЛЕНА БАБАК АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ

      Разумков объяснил, почему у Стефанчука в Раде зарплата больше, чем даже у спикера

      14 Читати новину українською
      У Стефанчука зарплата в Раде больше, чем у спикера / Колаж 24 каналу

      Почему и на сколько в 2020 году выросла зарплата народных депутатов, а также почему первый вице-спикер Руслан Стефанчук зарабатывает в Верховной Раде больше, чем председатель парламента – объяснил Дмитрий Разумков.

      Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков о зарплатах депутатов говорил 17 января в интервью каналу "Украина 24".

      К теме о зарплатах и премиях руководства "Нафтогаза" и министров: Зеленский дал Гончаруку поручения

      Разумков рассказал, что размер оплаты труда депутата зависит от его функций в соответствии с такой градацией:

      • Председатель Верховной Рады,
      • Первый заместитель председателя ВР,
      • Заместитель председателя ВР, 
      • Председатель комитета,
      • Заместитель председателя комитета, 
      • Народный депутат.

      Народный депутат "грязными" получает 42 тысячи 40 гривен, если я не ошибаюсь. Отнимите налоги и увидите ту сумму, которую он будет получать в этом году (речь о 2020 – 24 канал),
      – сказал Разумков. 

      И добавил, что в 2019 году зарплата депутата была на 3000 гривен меньше, потому что ее размер привязан к прожиточному минимуму.

      В 2020 году прожиточный минимум вырос до 2102 гривен. Зарплата депутата, согласно действующему законодательству, определена в размере 20 прожиточных минимумов – то есть, действительно речь о 42 тысячах 40 гривнах. 

      Другой вопрос – это надбавка. Это по всей государственной службе: если доктор наук, если кандидат наук и так далее – там есть надбавка. Фактически, у нас есть доктор наук – Руслан Стефанчук, мой первый заместитель. Он получает больше даже, чем я. Но он заслуживает этого,
      – рассказал председатель Рады.

      Он также заверил, что депутаты никаких "дополнительных премий" перед Новым годом не получали. 

      зарплата
      Для сравнения – средняя зарплата в Украине в разные годы / Инфографика 24 канала

      Тем временем максимальную зарплату руководителя Укрпочты в 2020 году повысили до почти двух миллионов гривен

      Путин может начать международнй хаос, – экс-министр Огрызко
      17 января
      656
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Деньги Верховная Рада Руслан Стефанчук Дмитрий Разумков Зарплата Новости Украины Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 00:30 Сможет ли шаман одолеть суеверного узурпатора Путина
      Іван Яковина 80
      17 января , 22:39 Главные новости 17 января: отклоненная отставка Гончарука и наказание за фейки
      Ірина Вихрущ 260
      17 января , 14:00 Первая помощь при укусах насекомых
      111
      9 декабря 2019 , 14:40 Бумага и чернила для принтеров – важнейшие параметры для выбора
      477
      17 января , 22:00 Итоги скандала вокруг Гончарука
      Сергій Лещенко 198
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук