Это неуважение к государству, – Пристайко о зарплатах министров

Зарплата министра в 16 тысяч гривен – это "неуважение к государству" и эту проблему надо обсуждать и решать. Члены правительства за такие деньги работать вряд ли могут.

Об этом в Раде говорил 17 января министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

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По его словам, проблему зарплатного дисбаланса в обществе придется решать.

Что же касается оплаты труда министров, то Пристайко в качестве примера сказал о судьях: мол, почему они зарабатывают сотни тысяч гривен, а министры – в разы меньше?

Зарплаты министров в 16 тысяч гривен – это неуважение к нашему государству, и это путь к тому, чтобы эти бешеные проценты премий и еще что-то решалось... Некоторые судьи или кто-то еще получают в сотнях тысяч гривен, а вы все еще рассчитываете, что министры могут работать за 16 тысяч гривен,

– заявил Пристайко.

И добавил: "Мы сами себя обманываем. Эти вопросы надо решить как можно быстрее".

Иными словами, нужно обсуждать размер зарплат министров, потому что это "тот путь, который мы должны пройти, чтобы оценить внутри себя, каким образом мы с вами готовы как государство оплачивать услуги, в частности правительства, и всего остального".



Для сравнения: средняя зарплата в Украине в разные годы / Инфографика 24 канала