Яку зарплату отримав Аваков та його заступники у МВС за грудень: суми

Глава Міністрества внутрішніх справ Арсен Аваков у грудні отримав майже 150 тисяч гривень зарплати та премій. Його заступники заробили вдвічі менше – близько 70-90 тисяч гривень.

У МВС повідомили, що офіційна зарплата Авакова в останній місяць 2019 року склала лише близько 50 тисяч гривень, пише "Слово і Дело". Проте після сплати податків залишилось 40 тисяч гривень.

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Аваков за грудень отримав майже 150 тисяч гривень:

48 тисяч 855,39 гривні зарплати (виплатили 39 тисяч 328,59 гривні);

(виплатили 39 тисяч 328,59 гривні); премія за жовтень – 50 тисяч 796,46 гривні (виплатили 40 891,15 гривні);

за жовтень – 50 тисяч 796,46 гривні (виплатили 40 891,15 гривні); премія за листопад – 40 тисяч 545,02 гривні (виплатили 32 тисячі 638,74 гривні);

премія за грудень – 45 тисяч 975,16 гривні (виплатили 37 тисяч 10 гривні).

Зауважимо, оклад Авакова складає 13 тисяч 714,29 гривні.

Яку зарплату отримали заступники глави МВС у грудні:

перший заступник міністра Сергій Яровий заробив майже 94 тисячі гривень (фактично отримав понад 75 тисяч гривень);

заробив майже 94 тисячі гривень (фактично отримав понад 75 тисяч гривень); Тетяна Ковальчук – понад 80 тисяч гривень (фактично отримала 65 тисяч гривень);

– понад 80 тисяч гривень (фактично отримала 65 тисяч гривень); Катерина Павличенко – майже 74 тисячі гривень ( фактично отримала майже 73 тисячі гривень);

– майже 74 тисячі гривень ( фактично отримала майже 73 тисячі гривень); Сергій Гончаров – 82 тисячі гривень (фактично отримав понад 66 тисяч гривень);

– 82 тисячі гривень (фактично отримав понад 66 тисяч гривень); Антон Геращенко – понад 80 тисяч гривень, (фактично отримав понад 59 тисяч гривень);

– понад 80 тисяч гривень, (фактично отримав понад 59 тисяч гривень); Олександр Гогілашвілі – майже 84 тисячі гривень, (фактично отримав понад 67 тисяч гривень).