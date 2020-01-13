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      Яку зарплату отримав Аваков та його заступники у МВС за грудень: суми

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      Відома сума зарплати Авакова за грудень / Фото 24 каналу

      Глава Міністрества внутрішніх справ Арсен Аваков у грудні отримав майже 150 тисяч гривень зарплати та премій. Його заступники заробили вдвічі менше – близько 70-90 тисяч гривень.

      У МВС повідомили, що офіційна зарплата Авакова в останній місяць 2019 року склала лише близько 50 тисяч гривень, пише "Слово і Дело". Проте після сплати податків залишилось 40 тисяч гривень.

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      Аваков за грудень отримав майже 150 тисяч гривень:

      • 48 тисяч 855,39 гривні зарплати (виплатили 39 тисяч 328,59 гривні);
      • премія за жовтень – 50 тисяч 796,46 гривні (виплатили 40 891,15 гривні);
      • премія за листопад – 40 тисяч 545,02 гривні (виплатили 32 тисячі 638,74 гривні);
      • премія за грудень – 45 тисяч 975,16 гривні (виплатили 37 тисяч 10 гривні).

      Зауважимо, оклад Авакова складає 13 тисяч 714,29 гривні.

      Яку зарплату отримали заступники глави МВС у грудні: 

      • перший заступник міністра Сергій Яровий заробив майже 94 тисячі гривень (фактично отримав понад 75 тисяч гривень);
      • Тетяна Ковальчук – понад 80 тисяч гривень (фактично отримала 65 тисяч гривень);
      • Катерина Павличенко – майже 74 тисячі гривень ( фактично отримала майже 73 тисячі гривень);
      • Сергій Гончаров – 82 тисячі гривень (фактично отримав понад 66 тисяч гривень);
      • Антон Геращенко – понад 80 тисяч гривень, (фактично отримав понад 59 тисяч гривень);
      • Олександр Гогілашвілі – майже 84 тисячі гривень, (фактично отримав понад 67 тисяч гривень).

      середня зарплата українців
      Середня зарплата українців за останні 6 років / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини політики Новини України Арсен Аваков Міністерство внутрішніх справ Гроші Зарплата
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