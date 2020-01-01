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      Аваков стане проблемою Зеленського у 2020 році, – Лещенко

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      Зеленський та Аваков / Колаж 24 каналу

      Якщо головним політичним скандалом 2019 року за президента Володимира Зеленського став Арсен Аваков, якого залишили на посаді міністра внутрішніх справ, то у 2020 році він може стати його головною проблемою.

      Таку думку в ефірі 24 каналу у програмі "Що це було" висловив журналіст та екснардеп Сергій Лещенко.

      Важливо: Справа Шеремета: адвокати підозрюваної Дугарь заявили про фальсифікацію експертизи

      За його словами, ідея залишити Авакова на посаді міністра була слабким рішенням влади. На думку Лещенка, можливо, президенту Зеленському потрібно було діяти інакше.

      Скандал року в моїй версії – це збереження Арсена Авакова міністром внутрішніх справ,
      – підкреслив Лещенко.

      Він нагадав, що тоді Зеленський сказав, мовляв, хоче, аби Аваков залишився до кінця року для того, щоб він створив певну спадковість у міністерстві, щоб не було якихось можливих заворушень або державних переворотів. І парламент це підтримав. Хоча навіть в партії "Слуга народу" було дуже багато тих, хто не хотів голосувати за Авакова.

      Зрештою, Аваков зберігся, а реформи як не було – так і немає,
      – підсумував журналіст.

      "А гучне викриття, яке було зроблено у справі Павла Шеремета... Перша реакція була, що ніби факти виглядали переконливо. Але кожного дня, коли з'являються контраргументи, які ту збудовану теорію ставлять під серйозний сумнів – в мене немає, скажемо так, слів, аби пояснити, чому так сталося", – прокоментував Лещенко.

      До теми: Тупості якось занадто багато, – Яна Зінкевич про суди у справі Шеремета

      Він додав, що, ймовірно, Аваков стане проблемою для президента у 2020 році.

      Тому, мені здається, Аваков – це буде не просто скандал минулого року, але і проблема для Зеленського в 2020 році,
      – наголосив екснардеп.

      Коротко про справу вбивства ШереметаВідомий журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві – підірвали його автомобіль.

      Поліція виокремила основну версію злочину: Шеремета вбили, щоб дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

      12 грудня поліція затримала підозрюваних – волонтерів та колишніх добровольців війни на Донбасі: це Яна Дугарь, Юлія Кузьменко, Андрій Антоненко.

      Частина громадськості вбачає у доказах непереконливість (схожість одягу, телефонні розмови тощо). Окрім того деякі стверджують, що названий мотив  нелогічний, мовляв, ніякої дестабілізації так і не відбулося.

      справа шеремета підозрювані
      Запобіжні заходи у справі Шеремета

      Більше про справу Шеремета – читайте тут.

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      Автор: Сергій Лещенко
      Теги: Новини України Новини політики Вбивство Павла Шеремета Арсен Аваков Міністерство внутрішніх справ Володимир Зеленський
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