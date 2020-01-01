Аваков стане проблемою Зеленського у 2020 році, – Лещенко

Якщо головним політичним скандалом 2019 року за президента Володимира Зеленського став Арсен Аваков, якого залишили на посаді міністра внутрішніх справ, то у 2020 році він може стати його головною проблемою.

Таку думку в ефірі 24 каналу у програмі "Що це було" висловив журналіст та екснардеп Сергій Лещенко.

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За його словами, ідея залишити Авакова на посаді міністра була слабким рішенням влади. На думку Лещенка, можливо, президенту Зеленському потрібно було діяти інакше.

Скандал року в моїй версії – це збереження Арсена Авакова міністром внутрішніх справ,

– підкреслив Лещенко.

Він нагадав, що тоді Зеленський сказав, мовляв, хоче, аби Аваков залишився до кінця року для того, щоб він створив певну спадковість у міністерстві, щоб не було якихось можливих заворушень або державних переворотів. І парламент це підтримав. Хоча навіть в партії "Слуга народу" було дуже багато тих, хто не хотів голосувати за Авакова.

Зрештою, Аваков зберігся, а реформи як не було – так і немає,

– підсумував журналіст.

"А гучне викриття, яке було зроблено у справі Павла Шеремета... Перша реакція була, що ніби факти виглядали переконливо. Але кожного дня, коли з'являються контраргументи, які ту збудовану теорію ставлять під серйозний сумнів – в мене немає, скажемо так, слів, аби пояснити, чому так сталося", – прокоментував Лещенко.

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Він додав, що, ймовірно, Аваков стане проблемою для президента у 2020 році.

Тому, мені здається, Аваков – це буде не просто скандал минулого року, але і проблема для Зеленського в 2020 році,

– наголосив екснардеп.

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Поліція виокремила основну версію злочину: Шеремета вбили, щоб дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.



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