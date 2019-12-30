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      Справа Шеремета: адвокати підозрюваної Дугарь заявили про фальсифікацію експертизи

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      Адвокати Яни Дугарь повідомили про фальсифікацію слідства / radiosvoboda.org

      Слідство звинуватило Дугарь у тому, що вона начебто стежила за Павлом Шереметом та фотографувала відеокамери поблизу місця його проживання. Адвокати Яни Дугарь заявили про фальсифікацію доказів слідства.

      Про те, що докази проти їхньої підопічної сфальсифіковані, адвокати заявили під час брифінгу.

      Читайте також: Справа Шеремета: "Пума" переконує, що не була знайомою з іншими фігурантами

      Захисники додали, що планують подавати заяву про злочин щодо фальсифікації доказів. А також оскаржуватимуть незаконне утримання людини під домашнім арештом.

      Про татуювання Яни Дугарь

      • У підозрюваної є татуювання на руці та нозі. Адвокати надали докази – фото, свідчення майстра тату, співробітників Дугарь.
      • На питання, чи могла Яна демаркувати татуювання, адвокати заявили, що мають й інші докази того, що на відео не Яна Дугарь, там взагалі "випадкова людина".

      Перебування підозрюваної у військовій частині в липні 2016 року

      • Захисники зазначили, що мають докази і свідків того, що 16 та 18 липня 2016 року Яна Дугарь перебувала у військовій частині 66 у Донецькій області. За словами адвокатів, вона перебувала на службі з 3 червня по 26 вересня. А залишити військову частину не дуже просто.
      • За їхніми словами, слідство натомість не зверталося до військової частини, щоб з'ясувати, де перебувала Яна Дугарь 16, 18 липня та чи покидала частину.

      Зверніть увагу: Справа Шеремета: "Пума" переконує, що не була знайомою з іншими фігурантами

      Знайомство з іншими фігурантами справи

      Адвокати пояснили, коли Дугарь познайомилася з іншими обвинуваченими у вбивстві Павла Шеремета. З Інною Грищенко "Пумою" та Юлією Кузьменко Дугарь встановила контакти лише у 2019 році. З Андрієм Антоненком вона не була знайома взагалі.

      Відео для експертизи

      Адвокати також назвали сфабрикованим зразок відео, який слідство відібрало для експертизи. Відео датоване 11 липнем 2019 року, а за словами захисників, у цей час Дугарь була за кордоном.

      Коротко про справу вбивства Шеремета

      • Відомий журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві – підірвали його автомобіль.
      • Поліція виокремила основну версію злочину: Шеремета вбили, щоб дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
      • 12 грудня поліція затримала підозрюваних – волонтерів та колишніх добровольців війни на Донбасі: це Яна Дугарь, Юлія Кузьменко, Андрій Антоненко.

      яна дугарь
      Суд обрав запобіжний захід трьом підозрюваним у вбивстві Шеремета / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини політики Вбивство Павла Шеремета Яна Дугарь
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