Справа Шеремета: "Пума" переконує, що не була знайомою з іншими фігурантами

Ветеранка війни на Донбасі Інна Грищенко, більш відома за позивним "Пума", переконує, що влітку 2016 року не була знайомою з іншими фігурантами справи про вбивство журналіста Павла Шеремета – Яною Дугарь, Андрієм Антоненком і Юлією Кузьменко.

Як розповіла Інна Грищенко у коментарі "Громадському", найдовше вона знає Юлію Кузьменко, щоправда познайомилася з нею особисто лише влітку 2018 року.

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Знайома з Яною (Дугарь – 24 канал), з Ріфом (Антоненком – 24 канал) з цього року, з кінця літа. Загалом у фейсбуці ми були знайомими раніше, але з Яною взагалі тільки цього року познайомилась. Спочатку особисто, а потім у соцмережі. Також Яна у мене кілька разів ночувала,

— зазначила вона.

За словами Грищенко, до цього часу вони особисто ніде не пересікалися, навіть на фронті. Також не був знайомим, зокрема, з Антоненком, особисто і її чоловік Владислав (його також підозрюють у вбивстві Шеремета – 24 канал). Щоправда, вони могли познайомитися у соцмережі.

Крім того, Інна та Владислав Грищенки є знайомими з Петром Кияном з позивним "Електрик", чоловіком Юлії Кузьменко. Познайомилися вони також у 2018 році. Однак "Киян" більше спілкувався з Владиславом Грищенком.

Водночас підозрювана у вбивстві Шеремета підтвердила, що її чоловік міг виготовляти вибухівки.

Мій чоловік за спеціальністю є вибухотехніком. Було б дивно, якби він не міг чогось робити. Але тоді у нас потрібно усіх ветеранів, тисяч 20 точно закрити,

– каже жінка.

Також "Пума" повідомила, що чула про чоловіка з позивним "Нацик". Зокрема, людина з таким позивним служила в одному з добровольчих батальйонів. Але особисто не знайома з ним.

Вона додала, її не допитували ні у справі про замах на життя бізнесмена на Івано-Франківщині (за цією справою її затримали – 24 канал), ні у справі Шеремета.

Також ветеранка прокоментувала записи, які раніше оприлюднило МВС. Зокрема, вона там заявила, "на нас хочуть повісити справу Шеремета".

"Мені було незрозуміло, чому Ваню (Івана Вакуленка – 24 канал) взагалі викликали за цією справою. Провести паралель нічого не вартувало. Єдине, що я дуже здивувалася тому, яких людей вибрали ще в цю справу. Коли закрили Ріфа, Юлю та Яну, в мене досі немає нормальних слів", – зауважила Грищенко.

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Інна Грищенко, відома як волонтерка «Пума», розповіла про знайомство з фігурантами справи про вбивство Павла Шеремета.



Інну та її чоловіка Владислава підозрюють у замаху на вбивство чоловіка в Івано-Франківської області у 2018 році. Їхні розмови фігурують у справі Шеремета pic.twitter.com/bY0FjVVP4V — hromadske (@HromadskeUA) December 26, 2019

Як Інна та Владислав Грищенки стали фігуранти у справі Шеремета

6 і 7 листопада поліція затримала колишніх добровольців війни на Донбасі Владислава та Інну Грищенків. Їх підозрюють у замаху на вбивство та незаконному поводженні зі зброєю. За версією слідства, подружжю та їхньому знайомому, бійцеві АТО Іванові Вакуленку, замовили вбивство жителя Івано-Франківської області, 61-річного Михайлп Чекурака. Усі троє нібито зробили вибухівку та 13 липня 2018 року прикріпили її до автомобіля Чекурака у місті Косові. Проте вибухівка не спрацювала, оскільки її помітила передбачувана жертва.

Під час брифінгу 12 грудня щодо розслідування вбивства Павла Шеремета перший заступник голови Нацполіції Євген Коваль повідомив, що "Пума" та "Буча" можуть бути причетними ще й до справи про вбивство Павла Шеремета. Оскільки для підриву його авто використовували вибуховий пристрій, що за своєю будовою був схожим на той, який використовували для замаху на Чекурака. Крім того, під час цього ж брифінгу слідство називало "громадянина Ш." замовником вбивства Чекурака.



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Коротко про справу вбивства Шеремета

Відомий журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві – підірвали його автомобіль.

Поліція виокремила основну версію злочину: Шеремета вбили, щоб дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

12 грудня поліція затримала підозрюваних – волонтерів та колишніх добровольців війни на Донбасі: це Яна Дугарь, Юлія Кузьменко, Андрій Антоненко.



Суд обрав запобіжний захід трьом підозрюваним у вбивстві Шеремета / Інфографіка 24 каналу