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      Зустрічала сина з аеропорту, – адвокат Кузьменко озвучив її алібі

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      Юлія Кузьменко у залі суду / фото Людмили Кушнір, 24 канал

      У ніч перед вбивством журналіста Павла Шеремета підозрювана у цій справі волонтерка та лікарка Юлія Кузьменко зустрічала свого сина та батьків в аеропорту "Бориспіль". Саме тому вона не могла підкласти вибухівку під авто журналіста.

      Про це розповів захисник Кузьменко – Владислав Добош – на брифінгу. Він також розповів про те, як Кузьменко познайомилась із Антоненком.

      Актуально: Справа підозрюваної у вбивстві Шеремета Кузьменко: в Апеляційному суді зчинилася сутичка

      За його словами, сталося це у січні 2016-го року зовсім випадково. Так, 28 січня 2016 року Юлія Кузьменка викликала таксі до готелю "Либідь", але воно не зупинилось біля неї, а на великій швидкості пронеслось повз. Як виявилось це таксі збило дитину Антоненка, який через фейсбук шукав свідків пригоди. Кузьменко відписала йому, що вона є свідком.

      Після цього Кузьменко на особистій зустрічі з Антоненком підтвердила йому, що готова виступити свідком у суді. Наступна їхня зустріч відбулась вже навесні в одному з закладів харчування. Там з ветераном АТО та музикантом познайомився і чоловік Кузьменко – Петро Киян.

      Після цього Кузьменко і Антоненко більше не бачилися.

      А ось про існування Яни Дугарь, як каже Добош, Кузьменко взагалі не знала до висунення слідчими обвинувачень.

      Також адвокат озвучив алібі своєї підзахисної. У ніч перед вбивством Шеремета, за його словами, Кузьменко повернулася з Вілково Одеської області, де відпочивала з друзями.

      У ніч на 19 липня вона зустрічала батьків з сином Артемом в аеропорту "Бориспіль", вона забрала в батьків дитину, а десь біля 4 – 5 години ранку вони повернулися з аеропорту додому,
      – пояснив Добош.

      Він також показав ваучери та закордонні паспорти батьків Кузьменко, які 18 липня вилетіли з Туреччини до України.

      До слова, 20 грудня суд так і не зміг розглянути апеляції Антоненка і Кузьменко, – на засідання не прийшли прокурори.

      Коротко про справу щодо вбивства журналіста Шеремета

      • Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві від вибуху його автомобіля.
      • Основна версія правоохоронців: Шеремета вбили для дестабілізації ситуації в Україні.
      • 12 грудня поліція затримала підозрюваних: Яну Дугарь, Юлію Кузьменко та Андрія Антоненка. Перша начебто фотографувала камери спостереження біля дому Шеремета, інша закладала вибухівку і приводила її в дію. А організував злочинну групу, за версією слідства, Антоненко.
      • 13 грудня Печерський райсуд Києва обрав усім трьом затриманим запобіжні заходи. Яні Дугарь – цілодобовий домашній арешт, Юлі Кузьменко та Андрію Антоненку – тримання під вартою. Термін дії запобіжного заходу мине 8 лютого 2020 року.

      Головне про підозрюваних у справі Шеремета: дивіться відео

       

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини політики Новини України Юлія Кузьменко Вбивство Павла Шеремета Павло Шеремет
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