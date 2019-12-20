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      Суд не зміг розглянути апеляції Антоненка і Кузьменко: прокурори проігнорували засідання

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      Прокурори не прийшли на розгляд апеляцій по запобіжних заходах Кузьменко і Антоненку / колаж 24 каналу

      У п'ятницю, 20 грудня, суд не зміг приступити до розгляду апеляційни скарг на запобіжні заходи для підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремена – Андрія Антоненка та Юлій Кузьменко. На обидва засідання не з'явились прокурори, тому їх перенесли.

      Через неявку прокурора суд переніс розгляд апеляції Андрія Антоненка на 13:20 понеділка, 23 грудня. Про це повідомила журналістка 24 каналу з залу суду.

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      Пізніше, під час розгляду апеляції Юлії Кузьменко, суд теж переніс засідання, але на 24 грудня. Причина та ж сама – неявка прокурорів.

      Втім у цьому випадку за медика заступилися активісти, які пообіцяли блокувати виведення її з зали. Вони вимагають, аби суд вже сьогодні розглянув апеляцію.

      Загалом на засідання прийшли декілька десятків активістів. Вони чекають у коридорі, а Кузьменко з адвокатами у залі суду. Усі разом вимагають, щоб приїхали прокурори, а суд розглянув апеляцію.


      Активісти вимагають, щоб суд розглядав апеляцію Кузьменко без прокурора, який проігнорував засідання

      Список підозрюваних у вбивстві Шеремета:

      1. Яна Дугарь – бойовий медик 25 повітряно-десантної бригади. Нібито вела фотозйомку в межах підготовки вбивства Шеремета та зберігала у себе зброю;
      2. Юлія Кузьменко – волонтерка і військовий медик. Нібито закладала вибухівку під авто Шеремета;
      3. Андрій Антоненко – ветеран війни на Донбасі, боєць Сил спецоперацій, музикант. Нібито закладав вибухівку під авто Шеремета;
      4. Владислав Грищенко – ветеран війни на Донбасі з позивним "Буча". Підозрюють в іншій справі – підготовці вбивства Михайла Чекурака на Прикарпатті, яке так і не відбулося;
      5. Інна Грищенко – його дружина, військова з позивним "Пума". Підозрюють в іншій справі – підготовці вбивства Михайла Чекурака на Прикарпатті, яке так і не відбулося.

      Андрій Антоненко та Юлія Кузьменко єдині з цієї п'ятірки, кому суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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      Автор: Василь Денисюк, Людмила Кушнір
      Теги: Новини України Новини політики Андрій Антоненко Riffmaster Вбивство Павла Шеремета Юлія Кузьменко ГПУ
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