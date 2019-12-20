Встречала сына из аэропорта, – адвокат Кузьменко озвучил ее алиби

В ночь перед убийством журналиста Павла Шеремета подозреваемая по этому делу волонтер и врач Юлия Кузьменко встречала своего сына и родителей в аэропорту "Борисполь". Именно поэтому она не могла подложить взрывчатку под авто журналиста.

Об этом рассказал защитник Кузьменко – Владислав Добош – на брифинге. Он также рассказал о том, как Кузьменко познакомилась с Антоненко.

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По его словам, произошло это в январе 2016-го года совершенно случайно. Так, 28 января 2016 года Юлия Кузьменко вызвала такси до гостиницы "Лыбидь", но оно не остановилось возле нее, а на большой скорости пронеслось мимо. Как оказалось, это такси сбило ребенка Антоненко, который через фейсбук искал свидетелей происшествия. Кузьменко написала ему, что она является свидетелем.

После этого Кузьменко на личной встрече с Антоненко подтвердила ему, что готова выступить свидетелем в суде. Следующая их встреча состоялась уже весной в одном из заведений. Там с ветераном АТО и музыкантом познакомился и муж Кузьменко – Петр Киян.

После этого Кузьменко и Антоненко больше не виделись.

А вот о существовании Яны Дугар, как говорит Добош, Кузьменко вообще не знала до выдвижения следователями обвинений.

Также адвокат озвучил алиби своей подзащитной. В ночь перед убийством Шеремета, по его словам, Кузьменко вернулась из Вилково Одесской области, где отдыхала с друзьями.

В ночь на 19 июля она встречала родителей с сыном Артемом в аэропорту "Борисполь", она забрала у родителей ребенка, а где-то около 4-5 часов утра они вернулись из аэропорта домой,

– пояснил Добош.

Он также показал ваучеры и загранпаспорта родителей Кузьменко, которые 18 июля вылетели из Турции в Украину.

К слову, 20 декабря суд так и не смог рассмотреть апелляции Антоненко и Кузьменко – на заседание не пришли прокуроры.

Коротко о деле об убийстве журналиста Шеремета

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве от взрыва его автомобиля.

Основная версия правоохранителей: Шеремета убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря полиция задержала подозреваемых: Яну Дугар, Юлию Кузьменко и Андрея Антоненко. Первая вроде фотографировала камеры наблюдения у дома Шеремета, другая закладывала взрывчатку и приводила ее в действие. А организовал преступную группу, по версии следствия, Антоненко.

13 декабря Печерский райсуд Киева избрал всем трем задержанным меры пресечения. Яне Дугар – круглосуточный домашний арест, Юлии Кузьменко и Андрею Антоненко – содержание под стражей. Срок действия меры пресечения пройдет 8 февраля 2020 года.

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