Суд залишив Антоненка під вартою: апеляцію адвокатів відхилено

Апеляційний суд залишив у силі рішення про тримання під вартою ветерана бойових дій і музиканта Андрія Антоненка (Riffmaster), якого підозрюють в організації вбивства журналіста Павла Шеремета. Адвокати просили суд відпустити його під домашній арешт.

Запобіжний захід у вигляді безальтернативного арешту, обраний Печерським районним судом Києва, залишається в силі і діє до 8 лютого 2020.

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Рішення суддів зустріли викриками "Ганьба". На засіданні зібралися багато людей, які хотіли взяти підозрюваного на поруки.

Цього разу на засідання навіть прийшли прокурори, через відсутність яких у п'ятницю, 20 грудня, так і не відбувся розгляд апеляції. Усі деталі апеляційного розгляду повідомила журналістка 24 каналу.

Хто хотів взяти Андрія Riffmastera на поруки

Оксана Корчинська – народна депутатка 8 скликання;

Іван Савка – народний депутат 8 скликання;

Михайло Бондар – чинний народний депутат України;

Андрій Левус – народний депутат 8 скликання;

Олексій Никифоров – підполковник ЗСУ;

Олександра Коваль – громадська діячка;

Олександр Положинський – музикант, лідер гурту "Тартак".

Адвокат просить змінити запобіжний захід з тримання під вартою на нічний домашній арешт.

Аргументи сторони захисту

Антоненко є студентом 4 курсу заочної форми навчання, а зараз саме період сесії;

підозрюваний утримує двох неповнолітніх дітей, один з яких важко хворий.

Крім того, адвокат Андрія Антоненка попросив у суду залиучити до справи низку документів, серед яких характеристики, свідчення експертів та звернення громадськості.

Список підозрюваних у вбивстві Шеремета:

Яна Дугарь – бойовий медик 25 повітряно-десантної бригади. Нібито вела фотозйомку в межах підготовки вбивства Шеремета та зберігала у себе зброю; Юлія Кузьменко – волонтерка і військовий медик. Нібито закладала вибухівку під авто Шеремета; Андрій Антоненко – ветеран війни на Донбасі, боєць Сил спецоперацій, музикант. Нібито закладав вибухівку під авто Шеремета; Владислав Грищенко – ветеран війни на Донбасі з позивним "Буча". Підозрюють в іншій справі – підготовці вбивства Михайла Чекурака на Прикарпатті, яке так і не відбулося; Інна Грищенко – його дружина, військова з позивним "Пума". Підозрюють в іншій справі – підготовці вбивства Михайла Чекурака на Прикарпатті, яке так і не відбулося.

Андрій Антоненко та Юлія Кузьменко єдині з цієї п'ятірки, кому суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.