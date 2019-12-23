Суд оставил Антоненко под стражей: апелляция адвокатов отклонена
Апелляционный суд оставил в силе решение о содержании под стражей ветерана боевых действий и музыканта Андрея Антоненко (Riffmaster), которого подозревают в организации убийства журналиста Павла Шеремета. Адвокаты просили суд отпустить его под домашний арест. Все детали апелляционного рассмотрения сообщила журналистка 24 канала.
Мера пресечения в виде безальтернативного ареста, выбранная Печерским районным судом Киева, остается в силе и действует до 8 февраля 2020.
Интересно: Аваков объединил: в Киеве протестуют против фальсификаций по делу Шеремета
Решение судей встретили выкриками "Позор". На заседании собралось много людей, которые хотели взять подозреваемого на поруки.
В этот раз на заседание также пришли прокуроры, из-за отсутствия которых в пятницу, 20 декабря, так и не состоялось рассмотрение апелляции.
В то же время судья решил ограничить количество людей, которые могут попасть в зал – только 35 человек. Журналистов впустили, а вот большая группа поддержки Антоненко не смогла зайти и ждала в коридоре.
Сторона обвинения пыталась доказать, что доказательств хватает для того, чтобы подозреваемому не менять меру пресечения.
Между тем адвокаты Антоненко отмечали, что подозрение не является обоснованным. По их словам, в большинстве экспертиз даже не фигурирует фамилия Антоненко. Кроме того, защита просила суд избрать Антоненко домашний арест ввиду наличия у него двоих детей и матери на содержании.
Сам подозреваемый заявлял, что готов сотрудничать со следствием. Однако, он до сих пор не давал показаний.
Кто хочет взять Андрея Riffmastera на поруки
- Оксана Корчинская – народный депутат 8 созыва;
- Иван Савка – народный депутат 8 созыва;
- Михаил Бондарь – действующий народный депутат Украины;
- Андрей Левус – народный депутат 8 созыва;
- Алексей Никифоров – подполковник ВСУ;
- Александра Коваль – общественный деятель;
- Александр Положинский – музыкант, лидер группы "Тартак".
Адвокат просит изменить меру пресечения с содержания под стражей на ночной домашний арест.
Аргументы стороны защиты
- Антоненко является студентом 4 курса заочной формы обучения, а сейчас как раз период сессии;
- подозреваемый содержит двоих несовершеннолетних детей, один из которых тяжело болен.
Кроме того, адвокат Андрея Антоненко попросил у суда приобщить к делу ряд документов, среди которых характеристики, показания экспертов и обращения общественности.
Список подозреваемых в убийстве Шеремета:
- Яна Дугарь – боевой медик 25 воздушно-десантной бригады. Якобы вела фотосъемку в рамках подготовки убийства Шеремета и хранила у себя оружие;
- Юлия Кузьменко – волонтер и военный медик. Якобы закладывала взрывчатку под авто Шеремета;
- Андрей Антоненко – ветеран войны на Донбассе, боец Сил спецопераций, музыкант. Якобы закладывал взрывчатку под авто Шеремета;
- Владислав Грищенко – ветеран войны на Донбассе с позывным "Буча". Подозревают в другом деле – подготовке убийства Михаила Чекурака на Прикарпатье, которое так и не произошло;
- Инна Грищенко – его жена, военная с позывным "Пума". Подозревают в другом деле – подготовке убийства Михаила Чекурака на Прикарпатье, которое так и не произошло.
Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко единственные из этой пятерки, кому суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.
Меры пресечения подозреваемым в убийстве Павла Шеремета / Инфографика 24 канала