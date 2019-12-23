Суд оставил Антоненко под стражей: апелляция адвокатов отклонена

Апелляционный суд оставил в силе решение о содержании под стражей ветерана боевых действий и музыканта Андрея Антоненко (Riffmaster), которого подозревают в организации убийства журналиста Павла Шеремета. Адвокаты просили суд отпустить его под домашний арест. Все детали апелляционного рассмотрения сообщила журналистка 24 канала.

Мера пресечения в виде безальтернативного ареста, выбранная Печерским районным судом Киева, остается в силе и действует до 8 февраля 2020.

Интересно: Аваков объединил: в Киеве протестуют против фальсификаций по делу Шеремета

Решение судей встретили выкриками "Позор". На заседании собралось много людей, которые хотели взять подозреваемого на поруки.

В этот раз на заседание также пришли прокуроры, из-за отсутствия которых в пятницу, 20 декабря, так и не состоялось рассмотрение апелляции.

В то же время судья решил ограничить количество людей, которые могут попасть в зал – только 35 человек. Журналистов впустили, а вот большая группа поддержки Антоненко не смогла зайти и ждала в коридоре.

Сторона обвинения пыталась доказать, что доказательств хватает для того, чтобы подозреваемому не менять меру пресечения.

Между тем адвокаты Антоненко отмечали, что подозрение не является обоснованным. По их словам, в большинстве экспертиз даже не фигурирует фамилия Антоненко. Кроме того, защита просила суд избрать Антоненко домашний арест ввиду наличия у него двоих детей и матери на содержании.

Сам подозреваемый заявлял, что готов сотрудничать со следствием. Однако, он до сих пор не давал показаний.

Кто хочет взять Андрея Riffmastera на поруки

Оксана Корчинская – народный депутат 8 созыва;

Иван Савка – народный депутат 8 созыва;

Михаил Бондарь – действующий народный депутат Украины;

Андрей Левус – народный депутат 8 созыва;

Алексей Никифоров – подполковник ВСУ;

Александра Коваль – общественный деятель;

Александр Положинский – музыкант, лидер группы "Тартак".

Адвокат просит изменить меру пресечения с содержания под стражей на ночной домашний арест.

Аргументы стороны защиты

Антоненко является студентом 4 курса заочной формы обучения, а сейчас как раз период сессии;

подозреваемый содержит двоих несовершеннолетних детей, один из которых тяжело болен.

Кроме того, адвокат Андрея Антоненко попросил у суда приобщить к делу ряд документов, среди которых характеристики, показания экспертов и обращения общественности.

Список подозреваемых в убийстве Шеремета:

Яна Дугарь – боевой медик 25 воздушно-десантной бригады. Якобы вела фотосъемку в рамках подготовки убийства Шеремета и хранила у себя оружие; Юлия Кузьменко – волонтер и военный медик. Якобы закладывала взрывчатку под авто Шеремета; Андрей Антоненко – ветеран войны на Донбассе, боец Сил спецопераций, музыкант. Якобы закладывал взрывчатку под авто Шеремета; Владислав Грищенко – ветеран войны на Донбассе с позывным "Буча". Подозревают в другом деле – подготовке убийства Михаила Чекурака на Прикарпатье, которое так и не произошло; Инна Грищенко – его жена, военная с позывным "Пума". Подозревают в другом деле – подготовке убийства Михаила Чекурака на Прикарпатье, которое так и не произошло.

Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко единственные из этой пятерки, кому суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.



Меры пресечения подозреваемым в убийстве Павла Шеремета / Инфографика 24 канала