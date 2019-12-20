Справа Шеремета: ексчоловік та друг Юлії Кузьменко спростували її скандальні телефонні розмови

Під час брифінгу МВС у справі вбивства журналіста Павла Шеремета слідчі наводили безліч доказів причетності до злочину низки осіб. Зокрема, були оприлюднені записи телефонних розмов: в одній із них підозрювана волонтерка Юлія Кузьменко начебто говорить про "необхідність стріляти "Градами" по Києву".

В іншій – діалог ведуть її колишній чоловік, ветеран АТО Петро Киян ("Електрик") і Владислав Грищенко ("Буча"). Так, на суд, який мав розглядати апеляцію щодо запобіжного заходу Юлії Кузьменко, прийшли і її колишній чоловік Петро Киян, і АТОвець Володимир Ульянов ("Марат"). Саме з останнім вона нібито обговорювала необхідність стріляти "Градами" по Києву.

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Ми говорили зовсім про інше, ми говорили, що у нас вся Україна не готується до тієї агресії, яка буде з боку Росії... А ось ці ось фрази, вирвані з контексту, зманіпульовані... Їм просто цікаво було вирвати якісь фрази, змонтувати і видати це як підготовку до терористичного акту,

– розповів товариш Кузьменко журналістам.

Своєю чергою, Киян пролив світло на свій діалог із "Бучею".

Увага! Річ у тім, що у розмові Киян, якого на брифінгу називали "громадянином К." висловлює суїцидальні наміри. Він каже: "Хочу піти застрелитись. Вже нема сенсу далі жити. Стільки всього наробив, що вже немає сенсу жити. Що я наробив...". На брифінгу правоохоронці заявляли, що після цієї розмови він виїжджав у лісопосадку, ймовірно щоб скоїти самогубство, але цьому вдалося запобігти.

Це окремі слова, які вирвані з контексту, це була суто домашня сварка, я виїхав з дому, сів в машину, йдеться про мою домашню сварку з Юлею. І все,

– пояснив у коментарі "Громадському" цю розмову Киян.

До слова, 20 грудня суд так і не зміг розглянути апеляції Антоненка і Кузьменко, – на засідання не прийшли прокурори.

Коротко про справу щодо вбивства журналіста Шеремета

Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві від вибуху його автомобіля.

Основна версія правоохоронців: Шеремета вбили для дестабілізації ситуації в Україні.

12 грудня поліція затримала підозрюваних: Яну Дугарь, Юлію Кузьменко та Андрія Антоненка. Перша начебто фотографувала камери спостереження біля дому Шеремета, інша закладала вибухівку і приводила її в дію. А організував злочинну групу, за версією слідства, Антоненко.

13 грудня Печерський райсуд Києва обрав усім трьом затриманим запобіжні заходи. Яні Дугарь – цілодобовий домашній арешт, Юлі Кузьменко та Андрію Антоненку – тримання під вартою. Термін дії запобіжного заходу мине 8 лютого 2020 року.

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