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      Справа Шеремета: ексчоловік та друг Юлії Кузьменко спростували її скандальні телефонні розмови

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      Юлія Кузьменко "Лисиця" / фото із соцмереж

      Під час брифінгу МВС у справі вбивства журналіста Павла Шеремета слідчі наводили безліч доказів причетності до злочину низки осіб. Зокрема, були оприлюднені записи телефонних розмов: в одній із них підозрювана волонтерка Юлія Кузьменко начебто говорить про "необхідність стріляти "Градами" по Києву".

      В іншій – діалог ведуть її колишній чоловік, ветеран АТО Петро Киян ("Електрик") і Владислав Грищенко ("Буча"). Так, на суд, який мав розглядати апеляцію щодо запобіжного заходу Юлії Кузьменко, прийшли і її колишній чоловік Петро Киян, і АТОвець Володимир Ульянов ("Марат"). Саме з останнім вона нібито обговорювала необхідність стріляти "Градами" по Києву.

      До теми: Андрій Антоненко подав до суду на Зеленського, Рябошапку та Авакова

      Ми говорили зовсім про інше, ми говорили, що у нас вся Україна не готується до тієї агресії, яка буде з боку Росії... А ось ці ось фрази, вирвані з контексту, зманіпульовані... Їм просто цікаво було вирвати якісь фрази, змонтувати і видати це як підготовку до терористичного акту,
      – розповів товариш Кузьменко журналістам.

      Своєю чергою, Киян пролив світло на свій діалог із "Бучею".

      Увага! Річ у тім, що у розмові Киян, якого на брифінгу називали "громадянином К." висловлює суїцидальні наміри. Він каже: "Хочу піти застрелитись. Вже нема сенсу далі жити. Стільки всього наробив, що вже немає сенсу жити. Що я наробив...". На брифінгу правоохоронці заявляли, що після цієї розмови він виїжджав у лісопосадку, ймовірно щоб скоїти самогубство, але цьому вдалося запобігти.

      Це окремі слова, які вирвані з контексту, це була суто домашня сварка, я виїхав з дому, сів в машину, йдеться про мою домашню сварку з Юлею. І все,
      – пояснив у коментарі "Громадському" цю розмову Киян.

      До слова, 20 грудня суд так і не зміг розглянути апеляції Антоненка і Кузьменко, – на засідання не прийшли прокурори

      Коротко про справу щодо вбивства журналіста Шеремета

      • Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві від вибуху його автомобіля.
      • Основна версія правоохоронців: Шеремета вбили для дестабілізації ситуації в Україні.
      • 12 грудня поліція затримала підозрюваних: Яну Дугарь, Юлію Кузьменко та Андрія Антоненка. Перша начебто фотографувала камери спостереження біля дому Шеремета, інша закладала вибухівку і приводила її в дію. А організував злочинну групу, за версією слідства, Антоненко.
      • 13 грудня Печерський райсуд Києва обрав усім трьом затриманим запобіжні заходи. Яні Дугарь – цілодобовий домашній арешт, Юлі Кузьменко та Андрію Антоненку – тримання під вартою. Термін дії запобіжного заходу мине 8 лютого 2020 року.

      Головне про підозрюваних у справі Шеремета: дивіться відео

       

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Юлія Кузьменко Вбивство Павла Шеремета Павло Шеремет
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