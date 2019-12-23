Міна Антоненка не є боєприпасом: ексклюзивні матеріали результатів експертизи

У розпорядженні 24 каналу опинилися висновки експертів за результатами проведення комплексної комісійної судової вибухотехнічної експертизи. Перевіряли експерти міну, яку вилучили під час обшуку за справою підозрюваного у вбивстві Павла Шеремета – Андрія Антоненка.

У документах, які потрапили у розпорядження 24, мовиться, зокрема, як вони проводили перевірку.

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У висновках експерти зазначили, що їм на дослідження надали предмет у формі непрравильного паралелепіпеда. Він є вихолощеною, тобто без вибухових речовин і двох додаткових детонаторів, промислово виготовленою бойовою протипіхотною осколковою міною МОН-50.

Щоправда, в тому вигляді, в якому її надали на дослідження, вона жодного стосунку до категорії боєприпасів і вибухових пристроїв не має.

Результати експертизи щодо міни Антоненка

До слова, раніше у МВС з посиланням на слідчих заявляли, що речовину, рештки якої знайшли у вилученій в Антоненка міні, використовували також і для підриву авто журналіста Павла Шеремета.

Так, у корпусі міни фахівці знайшли залишки вибухової речовини на основі гексогену. Аналогічний матеріал використали для виготовлення вибухівки, яку згодом встановили на авто Шеремета.