22:41
23 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Экономика Здоровье спорт футбол дизайн auto Учеба Likar покер
      more
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИГОРНЫЙ БИЗНЕС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: 700 миллионов долларов для Сирии. Ставка Путина на Кадырова
      Вєсті Кремля
      19:31, 21 декабря
      Вести.UA: Спонсорская помощь "Слугам народа". Новые перлы от Тищенко
      Вєсті.UA
      22:04, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИГОРНЫЙ БИЗНЕС

      Мина Антоненко не является боеприпасом: эксклюзивные материалы результатов экспертизы

      236 Читати новину українською
      Андрей Riffmaster Антоненко / 24 канал

      В распоряжении 24 канала оказались выводы экспертов по результатам проведения комплексной комиссионной судебной взрывотехнической экспертизы. Проверяли эксперты мину, которую изъяли во время обыска по делу подозреваемого в убийстве Павла Шеремета – Андрея Антоненко.

      В документах, попавших в распоряжение 24, говорится, в частности, как они проводили проверку.

      Важно! Суд оставил Антоненко под стражей: апелляция адвокатов отклонена

      В выводах эксперты указали, что им на исследование дали предмет в форме неправильного параллелепипеда. Он является выхолощенной, то есть без взрывчатых веществ и двух дополнительных детонаторов, промышленно изготовленной боевой противопихотной осколочной миной МОН-50.

      Правда, в том виде, в котором ее предоставили на исследование, она никакого отношения к категории боеприпасов и взрывных устройств не имеет.

      Результаты экспертизы относительно мины Антоненко

      К слову, ранее в МВД со ссылкой на следователей заявляли, что вещество, остатки которого нашли в изъятой у Антоненко мины, использовали также и для подрыва авто журналиста Павла Шеремета.

      Так, в корпусе мины специалисты нашли остатки взрывчатого вещества на основе гексогена. Аналогичный материал использовали для изготовления взрывчатки, которую впоследствии установили на авто Шеремета.

      Заметим, что в выводах экспертов также об этом говорится.

      Шеремет, Антоненко, слідство, міна Антоненка

      Что известно о так называемой мине Антоненко

      12 декабря по делу об убийстве Павла Шеремета правоохранители наведались к Андрею Антоненко. Пока ждали адвоката, следователи разрешили ему писать сообщения в соцсетях, звонить и писать СМС. Правда в целом он был довольно ограниченным в движении и телефон его находился под контролем правоохранителей на основные санкции прокурора.

      Так, во время одного из таких общений Антоненко попросил брата своей жены "срочно пойти в квартиру и забрать оттуда ту зеленую штуку". И мужчина ушел и забрал ту зеленую штуку и вынес из квартиры.

      Впоследствии правоохранители проследили за этим мужчиной и ночью провели в его квартире обыски, однако ничего не нашли. Впоследствии провели еще два дополнительных обыска, и по третьему адресу нашли этот предмет. Правоохранители убеждали, что эта маленькая зеленая штука – это мина МОН-50. Была она в полуразобранном состоянии. По словам главы МВД Арсена Авакова, это примерно половина элемента, из которого состояла бомба под взорванным авто Шеремета.

       Советуем ознакомиться! Расследование убийства Шеремета: дело в любом случае закончится плохо

      Міна
      Мина, которую якобы вынесли из квартиры Антоненко / Фото ТСН

      Кого еще подозревают в убийстве Павла Шеремета

      Известный журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве – взорвали его автомобиль. Полиция выделила основную версию преступления – Шеремета убили, чтобы дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

      Тарифы на газ в 2020 году: повысятся ли цены?
      сегодня
      9263
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Андрей Антоненко Riffmaster Убийство Павла Шеремета Полиция Расследования
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 22:21 Главные новости 23 декабря: Обмен пленными согласовали, Антоненко остается под стражей
      Северин Трач 21
      сегодня , 22:00 Почему Путина ждет такая же участь как и Гитлера
      Ель Мюрид 343
      сегодня , 19:00 Аллергия на коже: почему возникает, как выглядит и чем лечить
      128
      сегодня , 21:00 Сборная по волейболу и несгибаемый Деревянченко: кто больше всего поразил в 2019 году
      Михайло Гема 32
      сегодня , 20:41 Тимошенко с хот-догом и угрозы Кивы: самые забавные курьезы года в одном видео
      Світлана Попова 239
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук