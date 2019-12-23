Мина Антоненко не является боеприпасом: эксклюзивные материалы результатов экспертизы

В распоряжении 24 канала оказались выводы экспертов по результатам проведения комплексной комиссионной судебной взрывотехнической экспертизы. Проверяли эксперты мину, которую изъяли во время обыска по делу подозреваемого в убийстве Павла Шеремета – Андрея Антоненко.

В документах, попавших в распоряжение 24, говорится, в частности, как они проводили проверку.

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В выводах эксперты указали, что им на исследование дали предмет в форме неправильного параллелепипеда. Он является выхолощенной, то есть без взрывчатых веществ и двух дополнительных детонаторов, промышленно изготовленной боевой противопихотной осколочной миной МОН-50.

Правда, в том виде, в котором ее предоставили на исследование, она никакого отношения к категории боеприпасов и взрывных устройств не имеет.

Результаты экспертизы относительно мины Антоненко

К слову, ранее в МВД со ссылкой на следователей заявляли, что вещество, остатки которого нашли в изъятой у Антоненко мины, использовали также и для подрыва авто журналиста Павла Шеремета.

Так, в корпусе мины специалисты нашли остатки взрывчатого вещества на основе гексогена. Аналогичный материал использовали для изготовления взрывчатки, которую впоследствии установили на авто Шеремета.

Заметим, что в выводах экспертов также об этом говорится.

Что известно о так называемой мине Антоненко

12 декабря по делу об убийстве Павла Шеремета правоохранители наведались к Андрею Антоненко. Пока ждали адвоката, следователи разрешили ему писать сообщения в соцсетях, звонить и писать СМС. Правда в целом он был довольно ограниченным в движении и телефон его находился под контролем правоохранителей на основные санкции прокурора.

Так, во время одного из таких общений Антоненко попросил брата своей жены "срочно пойти в квартиру и забрать оттуда ту зеленую штуку". И мужчина ушел и забрал ту зеленую штуку и вынес из квартиры.

Впоследствии правоохранители проследили за этим мужчиной и ночью провели в его квартире обыски, однако ничего не нашли. Впоследствии провели еще два дополнительных обыска, и по третьему адресу нашли этот предмет. Правоохранители убеждали, что эта маленькая зеленая штука – это мина МОН-50. Была она в полуразобранном состоянии. По словам главы МВД Арсена Авакова, это примерно половина элемента, из которого состояла бомба под взорванным авто Шеремета.

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Мина, которую якобы вынесли из квартиры Антоненко / Фото ТСН

Кого еще подозревают в убийстве Павла Шеремета

Известный журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве – взорвали его автомобиль. Полиция выделила основную версию преступления – Шеремета убили, чтобы дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.