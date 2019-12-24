Суд залишив Кузьменко під вартою: апеляцію адвокатів відхилено

Суд розглянув апеляцію на запобіжний захід Юлії Кузьменко – одній з підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Так, суд ухвалив залишити її під вартою. Після оголошення рішення судді мовчки вийшли із залу засідань під крики: "Ганьба".

На початку судового засідання захист попросив суд, щоб Кузьменко під час засідання була не в клітці для заарештованих. Суд задовольнив це клопотання.

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Також адвокат підозрюваної Владислав Добош клопотав перед судом про допит низки свідків у ході розгляду апеляції. Адвокат наголосив, що у його підзахисної є незаперечне алібі, а свідки, в тому числі колишній чоловік Кузьменко та головний лікар лікарні, в якій працює підозрювана, можуть підтвердити це алібі.

За словами адвоката, також свідки можуть надати Апеляційному суду інформацію, що підтверджує безпідставність звинувачень Кузьменко і, відповідно, незаконність обрання судом першої інстанції запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Суд вирішив розглянути це клопотання після пояснень сторін у процесі і попросив всіх названих адвокатом свідків не бути присутнім на засіданні, оскільки вони можуть давати свідчення після розгляду клопотання про їх допити.

Крім цього, колегія суддів на прохання захисту долучила до матеріалів справи відеоматеріали.

Що відомо про попередню спробу розглянути апеляцію Кузьменко

Засідання суду, на якому мали розглядати запобіжний захід Кузьменко, повинне було відбутися ще 23 грудня. Проте на нього так і не з’явились прокурори, на яких чекали кілька годин. Тож засідання перенести на 24 грудня.

Поки чекали на прокурорів, адвокат фігурантки справи Владислав Добош заявив, що не полишить залу суду, допоки врешті не почнеться розгляд апеляційної скарги. Він також оприлюднив кілька альтернативних вимог: аби слідчі з'явились до суду та взяли кілька клопотань адвоката про найшвидший початок слідчих дій, або ж щоб прокурори постановою змінили запобіжний захід Кузьменко.

Проте жодну з вимог адвоката не виконали. Через пів години поліція та Нацгвардія силою відтіснили присутніх, зробили коридор з силовиків та етапували Кузьменко.

У чому саме підозрюють Кузьменко

Волонтерку, дитячого кардіохірурга Юлію Кузьменко затримали 12 грудня, а наступного дня суд взяв її під варту до 8 лютого. Слідство вважає, що саме вона прикріплювала вибухівку до авто Шеремета. Окрім того, за версією слідства, Кузьменко планувала здійснити замах на військову волонтерку Марусю Звіробій.

Кого ще підозрюють у вбивстві Шеремета

Яна Дугарь – бойовий медик 25 повітряно-десантної бригади. За даними слідства, вела фотозйомку камер відеоспостереження в межах підготовки вбивства Шеремета та зберігала у себе зброю. 13 грудня суд взяв Дугарь під цілодобовий домашній арешт на 2 місяці.

– бойовий медик 25 повітряно-десантної бригади. За даними слідства, вела фотозйомку камер відеоспостереження в межах підготовки вбивства Шеремета та зберігала у себе зброю. 13 грудня суд взяв Дугарь під цілодобовий домашній арешт на 2 місяці. Андрій Антоненко – ветеран війни на Донбасі, боєць Сил спецоперацій, музикант. 13 грудня суд взяв Антоненка під варту на 2 місяці. Після розгляду апеляції суд залишив чинним цей запобіжний захід.

– ветеран війни на Донбасі, боєць Сил спецоперацій, музикант. 13 грудня суд взяв Антоненка під варту на 2 місяці. Після розгляду апеляції суд залишив чинним цей запобіжний захід. Владислав Грищенко – ветеран війни на Донбасі з позивним "Буча".

– ветеран війни на Донбасі з позивним "Буча". Інна Грищенко – його дружина, військова з позивним "Пума". Сім’я Грищенків перебуває під вартою через підозру в іншій справі – підготовці вбивства Михайла Чекурака на Прикарпатті, яке так і не відбулося.



Підозрювані у справі про вбивство Павла Шеремета / Інфографіка 24 каналу

Дивіться відео про затримання підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: