Суд рассмотрел апелляцию Кузьменко на меру пресечения по делу об убийстве Шеремета

Суд рассмотрел апелляцию на меру пресечения Юлии Кузьменко – одной из подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Так, суд принял ...

В начале судебного заседания защита попросила суд о присутствии Кузьменко на заседании не в клетке для арестованных, а рядом с защитой. Суд удовлетворил это ходатайство.

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Также адвокат подозреваемого Владислав Добош ходатайствовал перед судом о допросе ряда свидетелей в ходе рассмотрения апелляции. Адвокат отметил, что у его подзащитной есть неоспоримое алиби, а свидетели, в том числе бывший муж Кузьменко и главный врач больницы, в которой работает подозреваемая, могут подтвердить это алиби.

Согласно словам адвоката, также свидетели могут предоставить Апелляционному суду информацию, подтверждающую безосновательность обвинений Кузьменко и, соответственно, незаконность избрания судом первой инстанции меры пресечения в виде содержания под стражей.

Суд решил рассмотреть это ходатайство после объяснений сторон в процессе и попросил всех названных адвокатом свидетелей не присутствовать на заседании, поскольку они могут давать показания после рассмотрения ходатайства об их допросах.

Кроме этого, коллегия судей по просьбе защиты приобщила к материалам дела видеоматериалы.

Что известно о предварительной попытке рассмотреть апелляцию Кузьменко

Заседание суда, на котором должны были рассматривать меру пресечения Кузьменко, должно было состояться еще 23 декабря. Однако на него так и не появились прокуроры, которых ждали несколько часов. Поэтому заседание перенести на 24 декабря.

Пока ждали прокуроров, адвокат фигурантки дела Владислав Добош заявил, что не оставит зал суда, пока наконец не начнется рассмотрение апелляционной жалобы. Он также обнародовал несколько альтернативных требований: чтобы следователи появились в суд и взяли несколько ходатайств адвоката о самом быстром начале следственных действий, или же чтобы прокуроры постановлением изменили меру пресечения Кузьменко.

Однако ни одно из требований адвоката не выполнили. Через полчаса полиция и Нацгвардия силой оттеснили собравшихся, сделали коридор из силовиков и этапировали Кузьменко.

В чем именно подозревают Кузьменко

Волонтера, детского кардиохирурга Юлию Кузьменко задержали 12 декабря, а на следующий день суд взял ее под стражу до 8 февраля. Следствие считает, что именно она прикрепляла взрывчатку под авто Шеремета. Кроме того, по версии следствия, Кузьменко планировала осуществить покушение на военного волонтера Марусю Зверобой.

Кого еще подозревают в убийстве Шеремета

Яна Дугарь - боевой медик 25 воздушно-десантной бригады. По данным следствия, вела фотосъемку камер видеонаблюдения в рамках подготовки убийства Шеремета и хранила у себя оружие. 13 декабря суд взял Дугарь под круглосуточный домашний арест на 2 месяца.

- боевой медик 25 воздушно-десантной бригады. По данным следствия, вела фотосъемку камер видеонаблюдения в рамках подготовки убийства Шеремета и хранила у себя оружие. 13 декабря суд взял Дугарь под круглосуточный домашний арест на 2 месяца. Андрей Антоненко - ветеран войны на Донбассе, боец ​​Сил спецопераций, музыкант. 13 декабря суд взял Антоненко под стражу на 2 месяца. После рассмотрения апелляции суд оставил в силе эту меру пресечения.

- ветеран войны на Донбассе, боец ​​Сил спецопераций, музыкант. 13 декабря суд взял Антоненко под стражу на 2 месяца. После рассмотрения апелляции суд оставил в силе эту меру пресечения. Владислав Грищенко - ветеран войны на Донбассе с позывным "Буча".

- ветеран войны на Донбассе с позывным "Буча". Инна Грищенко - его жена, военная с позывным "Пума". Семья Грищенко находится под стражей по подозрению в другом деле - подготовке убийства Михаила Чекурака на Прикарпатье, которое так и не состоялось.



Подозреваемые по делу об убийстве Павла Шеремета / Инфографика 24 канала

Смотрите видео о задержании подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: