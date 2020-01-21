Новосад недовольна зарплатой в 36 тысяч гривен: реакция украинцев

Министр образования и науки Анна Новосад получает 36 тысяч гривен зарплаты в месяц и сейчас ей этого хватает. Однако чиновница пожаловалась, что в будущем такой суммы будет недостаточно, особенно если у нее будет ребенок. Украинцы бурно отреагировали на это заявление министра в соцсетях.

Почему Новосад пожаловалась на зарплату

Министр образования Анна Новосад заявила, что ей пока хватает зарплаты в размере 36 тысяч гривен. Но это потому, что она имеет собственное жилье, служебный автомобиль и нет времени на развлечения. Также у Новосад пока нет семьи и ребенка.

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Но если вы меня спросите, устраивает ли меня это, как молодого человека, который должен думать о своем будущем, о сбережениях, про пенсию, то определенно этого не хватит. И когда я завершу свою работу здесь, я не буду иметь сбережений как таковых. Также у меня сейчас нет семьи. В какой-то момент я хочу иметь ребенка, а на такую ​​зарплату я его не смогу содержать,

– сказала чиновница.

Новосад также отметила, что в качестве министра образования получает на 10 тысяч гривен меньше, чем она имела в должности руководителя директората Минобразования.

Как отреагировали украинцы

Пользователи соцсетей разделились на критиков и защитников Новосад. Так, часть пользователей возмутилась, ведь большинство простых украинцев получают и живут на значительно меньшую зарплату.

Какие зарплаты в Украине? С 1 января 2020 года минимальная зарплата в Украине составляет 4 723 гривны, а средняя заработная плата – 10 687 гривен.

Журналист Вахтанг Кипиани с юмором отреагировал на заявление Новосад. Он добавил, что может дать мастер-класс чиновникам, как содержать ребенка на 36 тысяч гривен.

Также возмутились заявлению Новосад и сами педагоги и их дети.

Готовий утримувати дітей міністра новосад на 36 тис грн В місяць — jesse_pinkman_bitch (@jessepi76771315) January 21, 2020

Новосад мені загалом радше приємна.



Але.

Моя зарплата університетської викладачки - сім тисяч гривень.

Сім.

І в мене нема своєї квартири і службового автомобіля. https://t.co/RP9yDbTDPs — Her Gravce (@ojos_sin_fondo) January 21, 2020

Однако часть пользователей вступились за министра. Они отметили, что семье трудно прожить в Киеве на 36 тысяч гривен. Некоторые даже подчеркивает, что зарплаты министров в Украине действительно должны быть выше.