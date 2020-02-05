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      Обмеження зарплат урядовцям: якими будуть наслідки заяв Зеленського

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      Зеленський і Гончарук дійшли згоди щодо рівня зарплат чиновників / 24 канал

      Президент Володимир Зеленський підтримав рішення уряду щодо обмеження заробітної платні та премій керівникам органів виконавчої влади. Якою буде зарплата чиновників і чи вплине це на якість їхньої роботи, – в матеріалі 24 каналу.

      Встановити верхню межу зарплат і премій

      Як відомо, на початку січня вибухнув скандал із зарплатами низки високопосадовців. Зокрема, згідно оприлюднених декларацій, міністру економіки Тимофію Милованову в листопаді нарахували 1630%, тобто 236 тисяч гривень. Керівники Мінкульту – глава відомства Володимир Бородянський та його заступники задекларували загальний розмір грудневої зарплати на суму понад 2 мільйони гривень. Найнижчу зарплату у грудні – 76 тисяч гривень – отримав прем’єр Гончарук.

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      Особливо обурила українців зарплата керівника Укрпошти Ігоря Смілянського, який отримує у місяць близько двох мільйонів гривень. І премії для керівництва Нафтогазу. За січень топменеджмент Нафтогазу отримає премію в розмірі 1% від 2,9 мільярда доларів, які виплатив Україні російський Газпром. Тобто близько 29 мільйонів доларів або 700 мільйонів гривень.

      кабінет міністрів
      Скільки повинен отримувати міністр, щоб якісно працювати? Фото Урядовий портал

      У Кабміні вирішили встановити обмеження зарплат і премій для чиновників. За словами Гончарука, її прив’яжуть до середньої зарплати по країні.

      Зарплата міністрів та їхніх заступників буде від трьох до п’яти середніх зарплат. І потрібно припиняти виплати по 200-400% премій – максимальна премія буде не більше ніж один оклад,
      – Гончарук.

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      Президент Зеленський відзначив: "Мені здається, дуже справедливо, що ви прив’язуєте платню з коефіцієнтом до середньої заробітної плати по країні. Якщо вона збільшується, то у всіх збільшується, а якщо зменшується, то й у високопосадовців також".

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      За якісні державні послуги треба гарно платити

      Як відзначає економічний експерт Сергій Фурса, середня зарплата в Україні наразі складає приблизно 500 доларів. Тобто чиновники отримуватимуть від 37 до 74 тисяч гривень на місяць. До речі, згідно опитування 24 каналу, рівень зарплати чиновників повинен бути на рівні топменеджерів – 2-3 тисячі доларів (50-75 тисяч гривень).

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      Утім, на переконання спеціалістів, зарплати у високопосадовців усе ж повинні бути високими. Якщо українці хочуть реальних реформ, які б призвели до росту економіки і розвитку держави. За словами Сергія Фурси, ми занадто бідна країна, щоб дозволити собі дешевий менеджмент.

      Треба визнати, що професіонали в Україні коштують дорого. Суспільству пояснити: нормальні люди за невеликі гроші не працюватимуть. Тому встановлюємо зарплату на ринкових умовах,
      – наголошує Сергій Фурса.

      Як зауважує експерт, професіоналів до уряду треба брати з приватного сектору. Там люди вже отримують певний дохід, живуть у комфортному середовищі. І не стануть змінювати це заради державної служби з набагато нижчою зарплатою. На його думку, формула рівня зарплати може бути наступною. Взяти топ 100 компаній України, провести опитування по зарплатам і встановити середню на рівні президента і віцепрезидента.

      зарплата
      Середня зарплата українців за останні 6 років / Інфографіка 24 каналу

      Експерт Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігор Бураковський відзначає: ефективна держава – дорога держава.

      За якісні державні послуги треба гарно платити. Але в нас виникає дилема. З одного боку, треба платити адекватні гроші, щоб люди гарно працювали. З іншого, врахувати суспільно-політичні настрої. Треба приймати напів політичне, напів економічне рішення, якою повинна бути зарплата чиновників,
      – вважає Ігор Бураковський.

      Водночас, підкреслює фахівець, формули, скільки платити високопосадовцям, немає. А порівняння із зарплатами європейських чиновників не коректні. Там інші політичні умови, інша політична культура.

      При цьому, на думку Бураковського, премії для урядовців цілком нормальна практика. Якщо гарно працюєш, то отримуєш премії. І навпаки. Економіка говорить: якщо немає адекватної винагороди, то така і праця. Без стимулів ніхто не працює.

      "Урядовці мають отримувати достойну зарплату, але повинні розуміти, в якому суспільстві живуть з усіма відповідними наслідками. Повинні бути самообмеження. На жаль, багато політиків і чиновників це не розуміють. Країна знаходиться в непростому соціально-економічному стані. На ці настрої треба реагувати", – наголошує Бураковський.

      Як вплинуть високі зарплати на боротьбу з корупцією?

      Сергій Фурса зазначає: звісно, в систему намагатимуться проникнути корупціонери. Але, по-перше, в корупціонерів буде конкуренція з боку нормальних людей. По-друге, є контроль – вибори. Міністр – політична фігура. Якщо робота не сподобається українцям, то на наступних виборах його змінять.

      Невисокі зарплати урядовців означатимуть, що ми відмовляємося від залучення професіоналів. Тобто або відновлюємо практику зарплат у конвертах – це корупція. Або ж тоді наймаємо тих, хто йде працювати не за гроші, а за корупційні інтереси. Тобто за посаду, завдяки якій можна заробляти,
      – підкреслює Сергій Фурса.

      чиновники корупція
      Щоб не було зарплат у конвертах, чиновники повинні мати гідну винагороду? 

      Ігор Бураковський зауважує: боротьба з корупцією – цілий набір різного роду дій. Треба контролювати чиновників так, щоб вони не зловживали своїм службовим становищем.

      "Для чиновників-корупціонерів повинна бути невідворотність покарання. Чого в Україні немає. Суспільство не любить викокопосадовців-корупціонерів. Але є звичаєва корупція, коли платимо за вирішення наших питань. І вона широко розповсюджена. Потрібні кампанії, щоб виховувати в суспільстві вольову толерантність до корупції. Все це довгий процес", – переконаний Ігор Бураковський.

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Статті Публікації Олексій Гончарук Кабінет Міністрів України Зарплата Нафтогаз Корупція Тимофій Милованов – новини
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