Скільки повинен отримувати чиновник в Україні: версія експерта

Зарплати держслужбовцям потрібно підвищувати з метою запобігання корупції. Утім, необхідно враховувати кілька факторів.

Таку думку 24 каналу висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

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Зокрема, зауважує політолог, високі зарплати – не є гарантією від корупції. Одночасно необхідний жорсткий антикорупційний контроль.

Україна йде шляхом легалізації доходів, боротьби з тіньовим ринком. Тому, якщо хочемо, щоб у нас були кваліфіковані державні топменеджери, у них повинен бути стимул. Зарплата на рівні тисячі доларів і менше – недостатній стимул. Мінімум дві тисячі доларів,

– вважає Володимир Фесенко.

При цьому, зазначає політолог, повинні бути жорсткі заходи по боротьбі з корупцією. Невідворотність покарання. Водночас, наголошує він: не можна занадто підвищувати зарплату. Коли розрив між доходами простих громадян, у нас ще й пенсії дуже маленькі, і топчиновників у десятки або сотні разів, це викликатиме сильне роздратування населення.

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"У міжнародній практиці розриви між зарплатами чиновників і звичайних громадян не більше, ніж у десять разів. Кабмін Гончарука йде по такому шляху", – зазначає Фесенко.

Залишається проблема, яка викликає величезне роздратування українців, – премії. На думку експерта, не треба оцінювати державний менеджмент за критеріями і стандартами приватної компанії. Вони працюють на державу і повинні бути свої обмеження. Якщо дати Нафтогазу або Укрзалізниці працювати за принципом приватної кампанії, то отримаємо величезні соціальні проблеми.

Чому в Україні виник скандал навколо зарплат чиновників

Офіційно зарплати міністрів і посадовців становлять від 20 до 40 тисяч гривень. Українські чиновники мають право на премії. Тому за місяць доходи значно вище. У грудні та січні з’явилася інформація, що завдяки преміям і надбавкам українські посадовці отримали рекордні зарплати:

Міністру економіки Тимофію Милованову в листопаді нарахували 1630% премії, тобто 236 тисяч гривень.

Керівники Мінкульту – найбільше у грудні отримав державний секретар відомства Ростислав Карандєєв, якому виплатили 497 тисяч 709 гривень. Натомість голова міністерства Володимир Бородянський заробив 112 тисяч 904 гривень.

Високу зарплату у грудні отримав очільник МВС Арсен Аваков – майже 150 тисяч гривень. А його заступник Сергій Яровий майже 94 тисячі гривень.

Річна зарплата директора Укрпошти Ігоря Смілянського в 2020-му має скласти 1 мільйон 866 тисяч 808 гривень.



Середня зарплата українців за останні 6 років / Інфографіка 24 каналу