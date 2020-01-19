09:36
19 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК АЛЕНА БАБАК АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Кто станет следующим премьером РФ после Мишустина. Новые ГУЛАГи России
      Вєсті Кремля
      23:01, 18 января
      Вести.UA. Жир: Семейное недоразумение Малюськи. Эпоха кнопкодавства
      Вєсті.UA
      20:22, 18 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК АЛЕНА БАБАК АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ

      Сколько должен получать чиновник в Украине: версия эксперта

      191 Читати новину українською
      На сколько надо повышать зарплаты чиновникам? / Информатор

      Зарплаты госслужащим нужно повышать с целью предотвращения коррупции. Впрочем, необходимо учитывать несколько факторов.

      Такое мнение 24 каналу высказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

      К сведению: Зарплаты чиновников: сколько должен получать чиновник и какие оклады в Европе

      В частности, отмечает политолог, высокие зарплаты не являются гарантией от коррупции. Одновременно необходим жесткий антикоррупционный контроль.

      Украина идет путем легализации доходов, борьбы с теневым рынком. Поэтому, если хотим, чтобы у нас были квалифицированные государственные топ-менеджеры, у них должен быть стимул. Зарплата на уровне тысячи долларов и меньше – недостаточный стимул. Минимум две тысячи долларов,
      – считает Владимир Фесенко.

      При этом, отмечает политолог, должны быть жесткие меры по борьбе с коррупцией. Неотвратимость наказания. В то же время, отмечает он: нельзя слишком повышать зарплату. Когда разрыв между доходами простых граждан, у нас еще и пенсии очень маленькие, и топ-чиновников в десятки или сотни раз, это будет вызывать сильное раздражение населения.

      Читайте также: Арахамия о рекордных зарплатах: Министрам обещали 2–5 тысяч долларов

      "В международной практике разрыв между зарплатами чиновников и обычных граждан не более, чем в десять раз. Кабмин Гончарука идет по такому пути", – отмечает Фесенко.

      Остается проблема, которая вызывает огромное раздражение у украинцев, – премии. По мнению эксперта, не надо оценивать государственный менеджмент по критериям и стандартам частной компании. Они работают на государство и должны быть свои ограничения. Если дать Нафтогазу или Укрзализныце или работать по принципу частной кампании, то получим огромные социальные проблемы.

      Почему в Украине возник скандал вокруг зарплат чиновников

      Официально зарплаты министров и должностных лиц составляют от 20 до 40 тысяч гривен. Украинские чиновники имеют право на премии. Поэтому за месяц доходы значительно выше. В декабре и январе появилась информация, что благодаря премиям и надбавкам украинские чиновники получили рекордные зарплаты:

      • Министру экономики Тимофею Милованову в ноябре насчитали 1630% премии, то есть 236 тысяч гривен.
      • Руководители Минкульта – больше всего в декабре получил государственный секретарь ведомства Ростислав Карандеев, которому выплатили 497 тысяч 709 гривен. А  глава министерства Владимир Бородянский заработал 112 тысяч 904 гривен.
      • Высокую зарплату в декабре получил глава МВД Арсен Аваков – почти 150 тысяч гривен. А его заместитель Сергей Яровой почти 94 тысячи гривен.
      • Годовая зарплата директора Укрпочты Игоря Смелянского в 2020-м должна составить 1 миллион 866 тысяч 808 гривен.
       

      зарплата
      Средняя зарплата украинцев за последние 6 лет / Инфографика 24 канала

      Крещение 2020: что можно и что нельзя делать в этот день
      сегодня
      7408
      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Алексей Гончарук Зарплата Кабинет Министров Украины Коррупция Владимир Бородянский
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 08:40 Ранний старт транзита: зачем Путин начал игру против Запада
      Олександр Баунов 213
      сегодня , 07:30 Кодирование телеканалов: зачем это Украине и что теперь делать
      Анатолій Максимов 32832
      13 января , 14:18 Как понять, что вы классные родители: объяснение психолога
      Марія Бондар 483
      16 января , 11:14 Легализация игорного бизнеса: Рада приняла законопроект в первом чтении
      Василь Денисюк 5896
      18 января , 20:04 Спостерігачі ОБСЄ можуть працювати в інтересах РФ: шокуючі факти
      Михайло Макарук 359
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук