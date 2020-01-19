Сколько должен получать чиновник в Украине: версия эксперта

Зарплаты госслужащим нужно повышать с целью предотвращения коррупции. Впрочем, необходимо учитывать несколько факторов.

Такое мнение 24 каналу высказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

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В частности, отмечает политолог, высокие зарплаты не являются гарантией от коррупции. Одновременно необходим жесткий антикоррупционный контроль.

Украина идет путем легализации доходов, борьбы с теневым рынком. Поэтому, если хотим, чтобы у нас были квалифицированные государственные топ-менеджеры, у них должен быть стимул. Зарплата на уровне тысячи долларов и меньше – недостаточный стимул. Минимум две тысячи долларов,

– считает Владимир Фесенко.

При этом, отмечает политолог, должны быть жесткие меры по борьбе с коррупцией. Неотвратимость наказания. В то же время, отмечает он: нельзя слишком повышать зарплату. Когда разрыв между доходами простых граждан, у нас еще и пенсии очень маленькие, и топ-чиновников в десятки или сотни раз, это будет вызывать сильное раздражение населения.

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"В международной практике разрыв между зарплатами чиновников и обычных граждан не более, чем в десять раз. Кабмин Гончарука идет по такому пути", – отмечает Фесенко.

Остается проблема, которая вызывает огромное раздражение у украинцев, – премии. По мнению эксперта, не надо оценивать государственный менеджмент по критериям и стандартам частной компании. Они работают на государство и должны быть свои ограничения. Если дать Нафтогазу или Укрзализныце или работать по принципу частной кампании, то получим огромные социальные проблемы.

Почему в Украине возник скандал вокруг зарплат чиновников

Официально зарплаты министров и должностных лиц составляют от 20 до 40 тысяч гривен. Украинские чиновники имеют право на премии. Поэтому за месяц доходы значительно выше. В декабре и январе появилась информация, что благодаря премиям и надбавкам украинские чиновники получили рекордные зарплаты:

Министру экономики Тимофею Милованову в ноябре насчитали 1630% премии, то есть 236 тысяч гривен.

Руководители Минкульта – больше всего в декабре получил государственный секретарь ведомства Ростислав Карандеев, которому выплатили 497 тысяч 709 гривен. А глава министерства Владимир Бородянский заработал 112 тысяч 904 гривен.

Высокую зарплату в декабре получил глава МВД Арсен Аваков – почти 150 тысяч гривен. А его заместитель Сергей Яровой почти 94 тысячи гривен.

Годовая зарплата директора Укрпочты Игоря Смелянского в 2020-м должна составить 1 миллион 866 тысяч 808 гривен.



Средняя зарплата украинцев за последние 6 лет / Инфографика 24 канала