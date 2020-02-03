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      Як змінився рівень довіри до Зеленського: результати опитування

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      Як змінився рівень довіри українців до влади / Getty images

      Українці найбільше довіряють Президенту України Володимиру Зеленському. Трохи менше – спікеру Верховної Ради Дмитру Разумкову.

      Опитування провели ЦСМ та Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка з 24 по 28 січня 2020 року.

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      Кому найбільше довіряють українці:

      1. Президенту Володимиру Зеленському – 51,6%;
      2. Спікеру ВР Дмитру Разумкову – 36,2%;
      3. Прем’єру Олексію Гончаруку – 23,5%;
      4. Кабміну та Верховній Раді – 23,4%.

      При цьому, не довіряють Зеленському – 41,5% опитаних, Разумкову – 52,6%, Гончаруку – 65,5%, Кабміну – 68,3%, Верховній Раді – 68,5%.

      Як провели дослідження

      У рамках дослідження було опитано 2003 респондента віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

      Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,24% з імовірністю 0,95.

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Володимир Зеленський Новини України Новини політики Дмитро Разумков Олексій Гончарук Кабінет Міністрів України Верховна Рада Соціологічне дослідження Рейтинги
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