Як змінився рівень довіри до Зеленського: результати опитування

Українці найбільше довіряють Президенту України Володимиру Зеленському. Трохи менше – спікеру Верховної Ради Дмитру Разумкову.

Опитування провели ЦСМ та Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка з 24 по 28 січня 2020 року.

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Кому найбільше довіряють українці:

Президенту Володимиру Зеленському – 51,6%; Спікеру ВР Дмитру Разумкову – 36,2%; Прем’єру Олексію Гончаруку – 23,5%; Кабміну та Верховній Раді – 23,4%.

При цьому, не довіряють Зеленському – 41,5% опитаних, Разумкову – 52,6%, Гончаруку – 65,5%, Кабміну – 68,3%, Верховній Раді – 68,5%.

Як провели дослідження

У рамках дослідження було опитано 2003 респондента віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,24% з імовірністю 0,95.

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