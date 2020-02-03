Як українці фінансують політичні партії: цифри вражають

За два роки близько 20 тисяч українців офіційно профінансували політиків на понад 4 мільярди гривень. Середній внесок кожного – 121 тисяча гривень, а найбільше грошей отримало ВО "Батьківщина" – 564 мільйони гривень.

Громадський рух ЧЕСНО проаналізував фінансові звіти партій та кандидатів за 2018 і 3 квартали 2019 року.

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Хто може фінансувати українські партії

Відповідно до законодавства, партії можуть фінансувати юридичні особи (бізнес або громадські організації) та фізичні особи (звичайні громадяни).

Результати дослідження демонструють, що звичайні громадяни фінансують партії частіше.

Які результати дослідження

Фізичні особи у 2018 – 2019 роках подарували 2,4 мільярда гривень партіям і кандидатам на президентських виборах. Юридичні особи перерахували 509 мільйонів гривень. Близько пів мільярда гривень також надійшло на виборчі фонди кандидатів у народні депутати.

Загалом партії й кандидати в президенти назбирали близько 4 мільярдів гривень. Середній внесок кожного – 121 тисяча гривень.

Для порівняння! Сума у 4 мільярди гривень рівна річному бюджету міста Вінниця.



Середній внесок на кампанію з переобрання Дональда Трампа у 2019 році становив 176 доларів, тобто лише 4 тисячі 400 гривень.

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Які партії фінансували найбільше

Найбільше фізичних осіб-донорів у "Європейської Солідарності" – понад 4,5 тисяч. На другому місці – ВО "Батьківщина", далі – "Сила людей". Загалом близько 19,6 тисяч осіб фінансують партії.



Скільки фізичних осіб профінансували партії України/ Інфографіка ЧЕСНО

Хто отримав найбільше грошей

У трійці лідерів ВО "Батьківщина" – 564 мільйони гривень, "Радикальна партія Олега Ляшка" – 324 мільйони гривень та "Слуга народу" – 318 мільйонів гривень.



Яка політична партія найбагатша/ Інфографіка ЧЕСНО

Зауважимо, що 16 жовтня 2019 року Володимир Зеленський підписав законопроєкт №1029, який скасовує державне фінансування партій, що не пройшли на виборах до парламенту, не подолавши поріг у 5%. Список партій – тут.