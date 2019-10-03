"Партія Шарія" та "Опозиційний блок": які партії втратили державне фінансування

2 жовтня народні депутати ухвалили закон, який скасовує державне фінансування партій, які не подолали 5-відсотковий прохідний бар'єр на дочасних парламентських виборах. Які партії тепер отримуватимуть гроші з бюджету – в матеріалі 24 каналу.

Піар за рахунок держави

Коли запроваджувалось фінансування партій з державного бюджету, автори новації апелювали до європейських традицій. На їхнє переконання це мало б унеможливити залежність партій від олігархів та великого бізнесу.

Важливо: Рада скасувала фінансування партій, які не пройшли до парламенту

Щоправда, тоді не врахували, що в європейських країнах існують жорсткі вимоги до надання звітів. Також в європейському законодавстві чітко прописано, на що саме партії мають право витрачати державні гроші. Цікаво, що реклама з політичним підтекстом у міжвиборчий період там під суворою забороною. А в Україні, як показала практика, саме на це й витрачалась чимала частина держгрошей. Тобто українські партії витрачали гроші на те, щоб "світити обличчями" в телевізійних роликах або зі шпальт журналів та інтернет-ЗМІ, розповідати про свої супердосягнення, які, щоправда, ніхто, крім них самих, здебільшого, не помічав.

Потягом останніх років політичні партії, зазвичай, витрачали гроші з бюджету не для здійснення статутних цілей. Тобто на папері вони оформляли витрати так, як цього вимагає НАЗК та інші контролюючі органи, насправді вони йшли для оборудок та на іншу діяльність. Хоча, справедливості заради, так відбувалось не у всіх,

– переконує політолог Олег Постернак.

Про фінансування партій дивіться тут:

До фінансування партій у громадськості виникало багато запитань. В цьому контексті особливо дивувала новація, яка мала запрацювати цьогоріч – фінансування партій, які на виборах подолали 2% бар'єр. За підсумками дострокових парламентських виборів, державне фінансування отримали б 11 партій, зокрема й 5 партій, що пройшли в Раду. На момент ухвалення закону його ініціатори переконували – ці гроші потрібні, аби партії, які не потрапили в Раду, могли підтримувати і розвивати свою діяльність у міжвиборчий період. Фактично всі вони змогли б піаритись через медіа за гроші українців.

Підрахунки: Державне фінансування: скільки грошей отримають партії після виборів

2 жовтня депутати проголосували за закон (№1029), який позбавляє держфінансування партії, що на виборах набрали менше 5%. Тож після ухвалення цього закону гроші з бюджету отримають лише 5 партій, які пройшли до Верховної Ради. Після ухвалення закону фінансування втратили такі партії: Радикальна партія Олега Ляшка, "Сила і честь", "Українська стратегія Гройсмана", "Опозиційний блок", ВО "Свобода", "Партія Шарія".

На думку політолога Олега Постернака, це абсолютно правильне, доречне та справедливе рішення щодо головного кошторису країни, інтересів держави й навіть тих політичних партій.

Скільки грошей отримають партії

Завдяки ухваленому закону щорічне державне фінансування партій скоротиться з 2% до 1% розміру мінімальної заробітної плати, помноженої на загальну кількість виборців, які взяли участь в голосуванні у багатомандатному виборчому окрузі на позачергових парламентських виборах.

На думку директора Інституту соціально-політичного проектування "Діалог" Андрія Миселюка, потрібно враховувати, що зараз команда Володимира Зеленського намагається оптимізувати витрати. Це робиться, щоб підтягнути гроші в бюджет. Таким чином скорочуються видатки, від яких можна відмовитись. Адже наразі ми маємо складну ситуацію з поповнення бюджету, водночас, очікуються критичні виплати по зовнішньому боргу.

Це рішення правильне і виправдане: переможець отримує все. Якщо партія набирає 5%, то й фінансування має, а якщо ні, то платити лише за те, що вони непогано пройшли передвиборчу кампанію – невиправдано, особливо в нинішні складні часи,

– переконує Андрій Миселюк.



Гроші з бюджету отримають ті партії, які пройшли в Раду / Фото 24 каналу

Загалом діяльність політичних партій має спиратись на інтереси та фінансове забезпечення своїх членів. Це нормальна практика платити членські внески. Звісно, є чималі ризики, зокрема фінансування партій олігархами. Але й на Заході великий капітал фінансує політичні партії. Щоправда, це потрібно зробити більш легально і чесно. Навантажувати державу фінансуванням тих, хто програв, – не варто, щоб вони не паразитували на державному бюджеті.

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До речі, раніше на сайті президента було розміщено петицію про скасування державного фінансування політичних партій. Вона набрала необхідні для розгляду 25 тисяч підписів. Тож, у такий спосіб українці досить швидко визначились, хочуть вони платити гроші недопереможцям чи ні.

Скільки грошей отримали б партії, які набрали понад 2% голосів



Скільки грошей могли б отримати партії / Інфографіка 24 каналу