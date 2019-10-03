"Партия Шария" и "Оппозиционный блок": какие партии лишились государственного финансирования

2 октября народные депутаты приняли закон, отменяющий государственное финансирование партий, которые не преодолели 5% проходной барьер на парламентских выборах. Кто из партий теперь будет получать деньги от государственной казны – в материале 24 канала.

Пиар за счет государства

Когда внедрялось финансирование партий из государственного бюджета, авторы новации апеллировали к европейским традициям. По их убеждению это должно исключить зависимость партий от олигархов и крупного бизнеса.

Важно: Рада отменила финансирование партий, не прошедших в парламент

Правда, тогда не учли, что в европейских странах существуют жесткие требования к предоставлению отчетов. Также в европейском законодательстве четко прописано, на что именно партии имеют право тратить государственные деньги. Интересно, что реклама с политическим подтекстом в межизбирательный период там под строгим запретом. А в Украине, как показала практика, именно на это и тратилась большая часть госденег. То есть украинские партии тратили деньги на то, чтобы "светить лицами" в телевизионных роликах или со страниц журналов и интернет-СМИ, рассказывать о своих супердостижениях, которые, правда, никто, кроме них самих, в основном, не замечал.

На протяжении последних лет политические партии, как правило, тратили деньги из бюджета не для осуществления уставных целей. То есть на бумаге они оформляли расходы так, как этого требует НАПК и другие контролирующие органы, на самом деле они шли на махинации и на другую деятельность. Хотя, справедливости ради, так происходило не у всех,

– убеждает политолог Олег Постернак.

О финансировании партий смотрите здесь:

Касательно финансирования партий у общественности возникало много вопросов. В этом контексте особенно удивляла новация, которая должна была заработать в этом году – финансирование партий, которые на выборах преодолели 2% барьер. По итогам досрочных парламентских выборов, государственное финансирование получили бы 11 партий, в том числе 5 партий, прошедших в Раду. На момент принятия закона его инициаторы убеждали – эти деньги нужны, чтобы партии, которые не попали в Раду, могли поддерживать и развивать свою деятельность в межизбирательный период. Фактически все они смогли бы пиариться в медиа за деньги украинцев.

Подсчеты: Государственное финансирование: сколько денег получат партии после выборов

2 октября депутаты проголосовали за закон (№1029), который лишает госфинансирования партии, которые на выборах набрали менее 5%. Поэтому после принятия этого закона деньги из бюджета получат только 5 партий, прошедшие в Верховную Раду. После принятия закона финансирование потеряли следующие партии: Радикальная партия Олега Ляшко, "Сила и честь", "Украинская стратегия Гройсмана", "Оппозиционный блок", ВО "Свобода", "Партия Шария".

По мнению политолога Олега Постернака, это абсолютно правильное, уместное и справедливое решение в отношении главной сметы страны, интересов государства и даже политических партий.

Сколько денег получат партии

Благодаря принятому закону ежегодное государственное финансирование партий сократится с 2% до 1% размера минимальной заработной платы, умноженной на количество избирателей, принявших участие в голосовании в многомандатном избирательном округе на внеочередных парламентских выборах.

По мнению директора Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрея Миселюка, нужно учитывать, что сейчас команда Владимира Зеленского пытается оптимизировать расходы. Это делается, чтобы подтянуть деньги в бюджет. Таким образом сокращаются расходы, от которых можно отказаться. Ведь сейчас мы имеем сложную ситуацию по пополнению бюджета, одновременно, ожидаются критические выплаты по внешнему долгу.

Это решение правильное и оправданное: победитель получает все. Если партия набирает 5%, то и финансирование получит, а если нет, то платить только за то, что они неплохо прошли предвыборную кампанию – неоправданно, особенно в нынешние сложные времена,

– убеждает Андрей Миселюк.



Деньги из бюджета получат те партии, которые прошли в Раду / Фото 24 канала

В целом деятельность политических партий должна опираться на интересы и финансовое обеспечение своих членов. Это нормальная практика – платить членские взносы. Конечно, существуют большие риски, в частности финансирование партий олигархами. Но и на Западе крупный капитал финансирует политические партии. Правда, это нужно сделать более легально и честно. Нагружать государство финансированием проигравших – не стоит, чтобы они не паразитировали на государственном бюджете.

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Кстати, ранее на сайте президента было размещена петиция об отмене государственного финансирования политических партий. Она набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч подписей. Поэтому, таким образом украинцы довольно быстро определились, хотят ли они платить деньги недопобедителям или нет.

Сколько денег получили бы партии, набравшие более 2% голосов

Сколько денег могли бы получить партии / Инфографика 24 канала