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      НАПК разделило государственное финансирование между партиями: кто и сколько получил

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      Выборы в Украине / Иллюстративное фото / 24 канал

      Финансирование от государства получили 5 парламентских партий, которые на выборах в Верховную Раду летом 2019-го преодолели 5% барьер. Речь идет о "Слуге народа", "Оппозиционной платформе – За жизнь", "Голосе", "Батькивщине" и "Европейской Солидарности".

      Дело в том, что 2 октября 2019 года народные депутаты приняли закон, который отменил государственное финансирование партий, которые не преодолели 5-процентный проходной барьер на досрочных парламентских выборах. Раньше деньги могли получить политсилы, набравшие 2% голосов избирателей. Согласно такому расписанию, на финансирование могли рассчитывать 11 партий.

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      В 2020 году на финансирование партий были утверждены расходы в размере 283 530 гривен.

      Из этих средств политические партии получат пропорциональные суммы количеству полученных голосов избирателей,
      – отмечают в НАПК.

      Какое финансирование получат партии:

      • "Слуга народа" – 140 577 гривен;
      • "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 42 538 гривен;
      • "Всеукраинское объединение "Батькивщина" – 26 666 гривен;
      • "Европейская Солидарность" – 26 410,95 гривны;
      • "Голос" – 18 985,15 гривны.

      Интересно, что кроме этого, политические партии "Европейская Солидарность" и "Голос" дополнительно получают по 14 176,55 гривны за соблюдение гендерных квот при формировании избирательных списков.

      Средства НАПК будет перечислять партиям ежеквартально – в размере 25% от общего размера финансирования.


      Какие партии получили государственное финансирование / инфографика НАПК

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Слуга народа Европейская солидарность Партия Голос Деньги Парламентские выборы 2019 ВО Батькивщина
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