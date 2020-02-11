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      НАЗК розділило державне фінансування між партіями: хто та скільки отримав

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      Вибори в Україні / Ілюстративне фото/ 24 канал

      Фінансування від держави отримали 5 парламентських партій, які під час виборів до Верховної Ради подолали 5% бар’єр. Йдеться про "Слугу народу", "Опозиційну платформу – За життя", "Голос", "Батьківщину" та "Європейську Солідарність".

      Річ у тім, що 2 жовтня 2019 року народні депутати ухвалили закон, який скасував державне фінансування партій, які не подолали 5-відсотковий прохідний бар'єр на дочасних парламентських виборах. Раніше гроші могли отримати політсили, що набрали 2% голосів виборців. Згідно з таким розкладом, на фінансування могли розраховувати 11 партій.

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      У 2020 році на фінансування партій були затверджені видатки у розмірі 283 530 гривень.

      З цих коштів політичні партії отримають пропорційні суми до кількості отриманих голосів виборців,
      – зазначають у НАЗК.

      Яке фінансування отримають партії:

      • "Слуга Народу" – 140 577 гривень;
      • "Опозиційна платформа – За життя" – 42 538 гривень;
      • "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" – 26 666 гривень;
      • "Європейська Солідарність" – 26 410,95 гривні;
      • "Голос" – 18 985,15 гривні.

      Цікаво, що крім цього, політичні партії "Європейська Солідарність" та "Голос" додатково отримують по 14 176,55 гривні за дотримання гендерних квот при формуванні виборчих списків.

      Кошти НАЗК перераховуватиме партіям щокварталу – у розмірі 25% від загального розміру фінансування.


      Які партії отримали державне фінансування/ інфографіка НАЗК

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Гроші Партія Голос Європейська солідарність ВО Батьківщина Слуга народу Парламентські вибори 2019
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