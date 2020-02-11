НАЗК розділило державне фінансування між партіями: хто та скільки отримав

Фінансування від держави отримали 5 парламентських партій, які під час виборів до Верховної Ради подолали 5% бар’єр. Йдеться про "Слугу народу", "Опозиційну платформу – За життя", "Голос", "Батьківщину" та "Європейську Солідарність".

Річ у тім, що 2 жовтня 2019 року народні депутати ухвалили закон, який скасував державне фінансування партій, які не подолали 5-відсотковий прохідний бар'єр на дочасних парламентських виборах. Раніше гроші могли отримати політсили, що набрали 2% голосів виборців. Згідно з таким розкладом, на фінансування могли розраховувати 11 партій.

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У 2020 році на фінансування партій були затверджені видатки у розмірі 283 530 гривень.

З цих коштів політичні партії отримають пропорційні суми до кількості отриманих голосів виборців,

– зазначають у НАЗК.

Яке фінансування отримають партії:

"Слуга Народу" – 140 577 гривень;

"Опозиційна платформа – За життя" – 42 538 гривень;

"Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" – 26 666 гривень;

"Європейська Солідарність" – 26 410,95 гривні;

"Голос" – 18 985,15 гривні.

Цікаво, що крім цього, політичні партії "Європейська Солідарність" та "Голос" додатково отримують по 14 176,55 гривні за дотримання гендерних квот при формуванні виборчих списків.

Кошти НАЗК перераховуватиме партіям щокварталу – у розмірі 25% від загального розміру фінансування.



Які партії отримали державне фінансування/ інфографіка НАЗК