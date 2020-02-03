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      Как украинцы финансируют политические партии: цифры впечатляют

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      Как украинцы финансируют политические партии / apostrophe.ua

      За два года около 20 тысяч украинцев официально профинансировали политиков более чем на 4 миллиарда гривен. Средний вклад каждого – 121 тысяча гривен, а больше всего денег получило ВО "Батькивщина" – 564 миллиона гривен.

      Общественное движение ЧЕСТНО проанализировало финансовые отчеты партий и кандидатов за 2018 год и 3 квартала 2019 года.

      Обратите внимание: "Партия Шария" и "Оппозиционный блок": какие партии лишились государственного финансирования

      Кто может финансировать украинские партии

      Согласно законодательству, партии могут финансировать юридические лица (бизнес или общественные организации) и физические лица (обычные граждане).

      Результаты исследования показывают, что обычные граждане финансируют партии чаще.

      Каковы результаты исследования

      Физические лица в 2018 – 2019 годах подарили 2,4 миллиарда гривен партиям и кандидатам на президентских выборах. Юридические лица перечислили 509 миллионов гривен. Около половины миллиарда гривен также поступило на избирательные фонды кандидатов в народные депутаты.

      В целом партии и кандидаты в президенты собрали около 4 миллиардов гривен. Средний вклад каждого – 121 тысяча гривен.

      Для сравнения! Сумма в 4 миллиарда гривен равна годовому бюджету города Винница.

      Средний вклад в кампанию по переизбранию Дональда Трампа в 2019 году составил 176 долларов, то есть только 4 тысячи 400 гривен.

      Кстати: Государственный бюджет в январе недополучил четверть доходов: причины

      Какие партии финансировали больше всего

      Больше всего физических лиц-доноров в "Европейской Солидарности" – более 4,5 тысяч. На втором месте – ВО "Батькивщина", далее – "Сила людей". Всего около 19,6 тысяч человек финансируют партии.

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      Сколько физических лиц профинансировали партии Украины / Инфографика ЧЕСТНО

      Кто получил больше всего денег

      В тройке лидеров ВО "Батькивщина" – 564 миллиона гривен, "Радикальная партия Олега Ляшко" – 324 миллиона гривен и "Слуга народа" – 318 миллионов гривен.

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      Какая политическая партия самая богатая / Инфографика ЧЕСТНО

      Заметим, что 16 октября 2019 года Владимир Зеленский подписал законопроект №1029, отменяющий государственное финансирование партий, которые не прошли на выборах в парламент, не преодолев порог в 5%. Список партий – здесь.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Деньги Верховная Рада Слуга народа Новости политики Статистика исследования Социологическое исследование Законодательство ВО Батькивщина Европейская солидарность
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