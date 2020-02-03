Как украинцы финансируют политические партии: цифры впечатляют

За два года около 20 тысяч украинцев официально профинансировали политиков более чем на 4 миллиарда гривен. Средний вклад каждого – 121 тысяча гривен, а больше всего денег получило ВО "Батькивщина" – 564 миллиона гривен.

Общественное движение ЧЕСТНО проанализировало финансовые отчеты партий и кандидатов за 2018 год и 3 квартала 2019 года.

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Кто может финансировать украинские партии

Согласно законодательству, партии могут финансировать юридические лица (бизнес или общественные организации) и физические лица (обычные граждане).

Результаты исследования показывают, что обычные граждане финансируют партии чаще.

Каковы результаты исследования

Физические лица в 2018 – 2019 годах подарили 2,4 миллиарда гривен партиям и кандидатам на президентских выборах. Юридические лица перечислили 509 миллионов гривен. Около половины миллиарда гривен также поступило на избирательные фонды кандидатов в народные депутаты.

В целом партии и кандидаты в президенты собрали около 4 миллиардов гривен. Средний вклад каждого – 121 тысяча гривен.

Для сравнения! Сумма в 4 миллиарда гривен равна годовому бюджету города Винница.



Средний вклад в кампанию по переизбранию Дональда Трампа в 2019 году составил 176 долларов, то есть только 4 тысячи 400 гривен.

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Какие партии финансировали больше всего

Больше всего физических лиц-доноров в "Европейской Солидарности" – более 4,5 тысяч. На втором месте – ВО "Батькивщина", далее – "Сила людей". Всего около 19,6 тысяч человек финансируют партии.



Сколько физических лиц профинансировали партии Украины / Инфографика ЧЕСТНО

Кто получил больше всего денег

В тройке лидеров ВО "Батькивщина" – 564 миллиона гривен, "Радикальная партия Олега Ляшко" – 324 миллиона гривен и "Слуга народа" – 318 миллионов гривен.



Какая политическая партия самая богатая / Инфографика ЧЕСТНО

Заметим, что 16 октября 2019 года Владимир Зеленский подписал законопроект №1029, отменяющий государственное финансирование партий, которые не прошли на выборах в парламент, не преодолев порог в 5%. Список партий – здесь.