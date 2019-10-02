Рада скасувала фінансування партій, які не пройшли до парламенту

Верховна Рада остаточно схвалила законопроєкт, яким скасувала державне фінансування партій, що не пройшли на виборах до парламенту, не подолавши поріг у 5%.

Тепер щороку партіям виділятимуть соту частину від мінімальної зарплати, помножену на загальну кількість виборців по багатомандатному виборчому округу на останніх виборах у Раду. Зараз цей коефіцієнт становить 0,02.

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При цьому право надержавне фінансування матимуть тільки ті партії, які на виборах набрали не менше 5% голосів (раніше було 2%).

Чому держава фінансує партії?

Державне фінансування партії вигадали, щоб мінімізувати олігархічний слід у політиці. Раніше бюджетні гроші розподіляли пропорційно до кількості голосів, які набрала партія під час виборів. Із кожним підняттям мінімальної зарплати, ця сума зростала. Проте тепер гроші не розподілятимуть на партії, що набрали менше 5% голосів на виборах.

Додаткові 10% отримують ті політичні сили, які у своєму складі провели до парламенту більше 10% жінок.

До слова, хоча законодавство забороняє витрачати бюджетні гроші на рекламу, чи не найбільше йде саме на піар у ЗМІ.

Які партії втратили державне фінансування?