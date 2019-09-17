Скасування держфінансування для партій: Зеленський відповів на петицію

На сайті президента зареєстрували петицію з вимогою скасувати державне фінансування для політичних партій. Менш ніж за два місяці вона набрала необхідні 25 тисяч голосів. Президент Володимир Зеленський у відповідь нагадав, що партії фінансуються з бюджету з метою запобіганню політичній корупції.

Водночас, у громадянському суспільстві існує величезне несприйняття державного фінансування діяльності партій, підкреслив Зеленський.

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Зважаючи на це, мною внесено до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає, що права на державне фінансування мають лише ті партії, які на виборах пройшли до парламенту. Тобто, ті, які здолали 5% бар'єр,

– підкреслив Володимир Зеленський.

Крім того, президент пропонує виділяти на фінансування партій 0,01 розміру мінімальної зарплати, помноженої на загальну кількість виборців, що взяли участь у волевиявленні. Зараз цей коефіцієнт становить 0,02.

Відтак законопроект, фактично, у двічі зменшує розмір фінансування партій та значно обмежує кількість партій, які зможуть його отримати.

"На мій погляд, такий підхід є на сьогодні оптимальним та прийнятним компромісом у вирішенні питання боротьби з корупцією в середовищі політичних партій і раціонального використання коштів платників податків", – підкреслив президент.

Резюмуючи, Володимир Зеленський висловив переконання, що проблемні питання державного фінансування політичних партій мають вирішуватися шляхом його вдосконалення парламентом, зокрема й у частині запровадження ефективного контролю за витратою державних коштів.



Як держава фінансує політичні партії / інфографіка 24 каналу