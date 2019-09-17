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      Скасування держфінансування для партій: Зеленський відповів на петицію

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      Зеленський певен, що не можна повністю скасовувати держфінансування партій
      Зеленський певен, що не можна повністю скасовувати держфінансування партій / фото: Офіс Президента

      На сайті президента зареєстрували петицію з вимогою скасувати державне фінансування для політичних партій. Менш ніж за два місяці вона набрала необхідні 25 тисяч голосів. Президент Володимир Зеленський у відповідь нагадав, що партії фінансуються з бюджету з метою запобіганню політичній корупції.

      Водночас, у громадянському суспільстві існує величезне несприйняття державного фінансування діяльності партій, підкреслив Зеленський.

      Читайте також: Зеленський відповів на петицію про обіг зброї в Україні

      Зважаючи на це, мною внесено до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає, що права на державне фінансування мають лише ті партії, які на виборах пройшли до парламенту. Тобто, ті, які здолали 5% бар'єр,
      – підкреслив Володимир Зеленський.

      Крім того, президент пропонує виділяти на фінансування партій 0,01 розміру мінімальної зарплати, помноженої на загальну кількість виборців, що взяли участь у волевиявленні. Зараз цей коефіцієнт становить 0,02.

      Відтак законопроект, фактично, у двічі зменшує розмір фінансування партій та значно обмежує кількість партій, які зможуть його отримати.

      "На мій погляд, такий підхід є на сьогодні оптимальним та прийнятним компромісом у вирішенні питання боротьби з корупцією в середовищі політичних партій і раціонального використання коштів платників податків", – підкреслив президент.

      Резюмуючи, Володимир Зеленський висловив переконання, що проблемні питання державного фінансування політичних партій мають вирішуватися шляхом його вдосконалення парламентом, зокрема й у частині запровадження ефективного контролю за витратою державних коштів.

      державне фінансування політичних партій
      Як держава фінансує політичні партії / інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Президент України Парламентські вибори 2019 Верховна Рада Законодавство
      Джерело: 24 канал
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